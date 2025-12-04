林志玲慶生哭了！　51歲第一個願望「獻給寶貝兒」

記者張筱涵／綜合報導

林志玲在11月29日迎來51歲生日，12月4日在小紅書分享一段「遲到的生日碎片」影片，收到來自工作人員的慶祝，流下感動眼淚，引來粉絲大批祝福。影片中，她收到精緻蛋糕與精品包包驚喜，讓志玲姐姐忍不住紅了眼眶，直呼「原來在感受到幸福時真的會流淚」。

▲林志玲慶生。（圖／翻攝自小紅書／林志玲）



林志玲在貼文中以「被愛意惦記的溫暖」感謝大家，並說：「謝謝愛著我的每一個人，我們都要平安健康快樂喔。」簡短文字充滿溫柔能量，立刻獲得大批網友留言支持。

影片內容顯示，林志玲穿著珠繡薄紗禮服、妝容柔和優雅，面對鏡頭時難掩激動情緒，字幕寫著：「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住。」當她端著厚厚一層巧克力刨花的生日蛋糕時，眼眶已經泛紅，最後忍不住落淚，畫面溫馨又真實。

▲林志玲感動落淚。（圖／翻攝自小紅書／林志玲）



林志玲在影片中也許下生日願望：「我希望我一直能夠很健康、很有智慧地陪小寶貝成長，然後我希望所有我愛的人，每個人都能好好的。」除了蛋糕，她還收到精緻精品包包驚喜，一把包包拿出來，現場傳來一片拍手和尖叫聲，志玲姐姐微笑亮相手上的銀色亮片花卉包，氣質依舊優雅動人。

▲林志玲收到包包很開心。（圖／翻攝自小紅書／林志玲）



生日驚喜不只一波，影片後段林志玲再次被推出另一個寫著「Chi-ling」名字的生日蛋糕，讓她又驚又喜，笑中帶淚，場面充滿暖意。

▲林志玲看到寫有自己名字的蛋糕很驚喜。（圖／翻攝自小紅書／林志玲）