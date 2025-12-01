白安重逢恩師李宗盛！　再登簡單生活節「鼻酸險落淚」

▲ 白安憶起17年前簡單生活節的重要轉捩。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

白安昨受邀「簡單生活節」演出，距離她首次登台已經過了17年，能再次回到這個讓她下定決心成為創作歌手的舞台，讓白安感到格外特別又開心，她感性表示：「回到這個舞台就像重啟我的人生，我非常喜歡今天的版本，也許這就是長大後的『bird』。」她也坦言自己鼻頭一酸，有種差點要哭出來的感覺。





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 白安與恩師李宗盛同場簡單生活節。（圖／相信音樂提供）





白安自13歲起便開始音樂創作，16歲時首次嘗試將自己的創作Demo上傳到StreetVoice，接著也獲選登上簡單生活節舞台，一曲〈bird〉驚艷全場，也因此被李宗盛相中，簽下唱片合約。此後李宗盛一路成為她的師父、恩師與伯樂，對她而言更像是音樂路上的「父親」角色，不僅牽成她出道，也在創作與人生上給予許多方向與指引。

巧合的是，白安這次演出恰好與李宗盛大哥在同一天登場，白安特別與許久未見的李宗盛碰面敘舊，一見面李宗盛便展現出長輩的關心與幽默，開口就說：「瀏海好看！但多長點肉吧，增重三公斤就好，身體要顧！傻傻。」兩人許久未見，不僅話家常，也相約過年期間要一起吃頓飯。李宗盛大哥也對於能再次參加簡單生活節也感到非常開心，大哥的率真與熱情感染了整個後台，讓白安彷彿又回到自己十幾歲剛踏上音樂路的那一刻。

白安在這次演出中，也特別選唱當年首次登上簡單生活節舞台時演出的歌曲〈bird〉。這首歌是她在高中時期的創作，她笑著回憶，當時的自己有點邊緣、對未來方向也感到迷惘：「寫完這首歌後發現，這隻小鳥好像帶著我飛向心裡想去的地方，有時候可以勇敢地成為自己想成為的人。」

