本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單　全身黑登台暖加碼〈無題〉

南韓天王GD（G-DRAGON）29日出席2025MAMA頒獎典禮，一連帶來3首歌演出，但其實最後一首〈無題〉是他臨時加碼。韓媒1日曝光幕後用意，GD在得知香港宏福苑大火發生後，決定把〈無題〉加入歌單，就連全身黑色的造型也是特地更改的妝造，只為了可以多少安慰到受害者與罹難者家屬。

據韓媒1日報導，GD原定為MAMA帶來的演出只有兩首歌〈DRAMA〉、〈Heartbreaker〉，在得知香港宏福苑大火發生後，他緊急全面更改整個舞台華麗的規模，以最純粹卻深藏心意的方式登台，並增加了〈無題〉這首歌單。

不僅如此，GD當天以全身黑色的西裝造型登台，並把頭髮也一併染黑，還有在胸前別上黑絲帶，都是他的細心。而〈無題〉這首歌寫得就是對戀人的思念感，他把情感化作最柔軟的聲音，表達真心。

事實上，GD除了臨時改歌單，他也透過所屬公司Galaxy Corporation宣布捐出港幣100萬，「這是基於對受害者的真摯關懷而做出的決定」，盼望可以為這場意外帶來一點幫助。