袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」：請放過我的孩子

記者張筱涵／綜合報導

知名音樂人袁惟仁（小胖老師） 近年健康狀況備受關注，29日傳出疑似因身體不適，由救護車緊急送往醫院接受診治，詳情仍有待釐清。消息一出，引發外界高度關注，他的前妻陸元琪29日晚間約8點也在社群發文，以明確語氣呼籲外界「拜託不要再來問我和我的孩子們，尤其是孩子」，盼外界給家人留下一點空間。

▲陸元琪和袁惟仁曾為夫妻。（圖／翻攝自FACEBOOK／陸元琪、袁惟仁小胖老師）



陸元琪第一時間有透過經紀人表示不知情，在29日晚間再透過粉絲專頁發文，先是在貼文中分享近況，表示「看到我的臉上只有三個痣＋斑吧，這是我沒有遮瑕真正的樣子」，接著提到自己目前的人生重心只有三個：「我、金先生、蛋蛋」。她坦言外界想知道的事，其實自己也同樣想知道，但現階段最希望的是不要再有人打擾、詢問與孩子們相關的問題：「拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子….」

陸元琪也提到，這些年來大家都看著她把孩子們穩穩拉拔長大，如今孩子也已成為優質大人，最後再度以明確句子強調心聲：「請放過我的孩子，謝謝。」希望外界能體諒、停止對孩子的關注與追問，也祝福大家週末愉快。

陸元琪的發文引發網友關心，不少人留言理解與支持她的立場。目前外界也持續關注袁惟仁的最新狀況，相關後續仍待家屬及醫療單位進一步說明。