香港大火災區爆亂象！「物資小偷」混入搶物資　港歌手批：乞丐都不如

香港新界大埔宏福苑日前發生嚴重五級火災，雖然火勢已經撲滅，但後續仍有漫長而艱鉅的復原工程等待居民，災難發生後外界捐款與物資不斷湧入，許多市民、志工與藝人也主動到場協助，展現社會力量，然而在善意的背後，現場卻傳出有人混入物資站趁火打劫，引發議論。

▲災後外界捐款與物資不斷湧入，許多市民、志工也主動到場協助。（圖／翻攝自臉書社團大埔 TAI PO）

避難所於火災後緊急設立，協助受影響居民暫時安置，香港樂團「享樂團」主唱鄺旨呈前往支援，原本看到許多人投入協助感到相當感動，決定留在現場整理物資；然而在忙碌期間，他目睹不少人並非大埔居民卻索取大量物資，甚至有人拿完後立即搭計程車離開，為此他痛批，有能力支付車費卻仍來領取原本為受災居民準備的急用物資，行為「連乞丐都不如」。

▲香港樂團「享樂團」主唱鄺旨呈前往支援，看到許多人投入協助感到相當感動。（圖／翻攝自FB／旨呈）

鄺旨呈提醒「物資雖然多，但不是這樣用的」，事實上現場物資是為了緊急逃出的居民提供基本生活需要，希望外界尊重資源，不要因貪念傷害真正需要的人，相關亂象也在網路引發熱議，不少網友批評「做法令人匪夷所思」，呼籲相關單位加強現場管理，避免公益資源被濫用。