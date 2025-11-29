ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Stray Kids首奪MAMA大賞！全員淚崩
「大嘴巴星座 Top 3」
《瘋神》班底「無辜被誤會逃兵」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

邱澤 許瑋甯 本鄉愛 加藤純一 簡嘉芸 成毅 家寧 樸寶劍

簡嫚書女兒「留紙條問回家時間」　老公一看吃醋…結局神逆轉

記者王靖淳／綜合報導

女星簡嫚書婚後育有兩個女兒，平時會透過社群記錄日常的她，今（29）日在IG發文分享了一則，關於大女兒「雲大」的溫馨趣事，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

▲▼簡嫚書。（圖／翻攝自Instagram／manshujian）

▲簡嫚書會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／manshujian）

簡嫚書透露，自己昨天比較晚回家，沒想到，一進門就看見女兒留給她的驚喜。只見桌上，放著一張紙條，上面用稚嫩的字跡寫著：「媽媽妳幾點回來？」而且擺放的位置，正是她平常會坐的位置。這份來自女兒的貼心，不但讓簡嫚書感到窩心，卻也意外地讓老公心裡很不是滋味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼簡嫚書。（圖／翻攝自Instagram／manshujian）

▲簡嫚書婚後育有兩個女兒。（圖／翻攝自Instagram／manshujian）

簡嫚書表示，當老公發現女兒只留言給她後竟有點吃味，後來也立刻寫了一張紙條回覆女兒，並問對方「為何沒有寫給自己」，結果事件迎來了神逆轉。簡嫚書透露，後來老公回房間後才發現，女兒其實也寫了一張紙條給他，而且還相當貼心地，擺放在他平常放車鑰匙的旁邊。這份藏在細節裡的愛，讓老公當場融化，為此簡嫚書笑稱：「哎喲～～爸比就感動哭哭了。趕快去把吃味的回覆紙條給撕爛。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

簡嫚書

推薦閱讀

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

11小時前

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

2小時前

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

3小時前

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

11小時前

甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪！香港大火釀百死　她喊：拜託有點常識

甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪！香港大火釀百死　她喊：拜託有點常識

4小時前

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

15小時前

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

14小時前

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」背景音樂疑洩思念

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」背景音樂疑洩思念

8小時前

啦啦隊正妹Wendy出國脫了！　解放比基尼「前後都挖空」轉身激辣

啦啦隊正妹Wendy出國脫了！　解放比基尼「前後都挖空」轉身激辣

5小時前

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

11/28 18:12

MAMA問卷列「香港台灣為國籍」惹怒陸網！　官方急道歉：未審核外包

MAMA問卷列「香港台灣為國籍」惹怒陸網！　官方急道歉：未審核外包

2小時前

MAMA／天王GD壓軸登場征服香港！連飆3首神曲　別黑絲帶致意

MAMA／天王GD壓軸登場征服香港！連飆3首神曲　別黑絲帶致意

3小時前

熱門影音

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

看更多

【2027開打？】學生問賴清德：中國會打來嗎　「2027中國會做好準備而不是動手」

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前1

鼓鼓重返打工前東家開唱　合體白安、蕭秉治「讓內湖下雪了」

1小時前0

簡嫚書女兒「留紙條問回家時間」　老公一看吃醋…結局神逆轉

1小時前0

羽球賽戴祖雄、胡嘉愛攜手46位明星　六星級多人運動爆笑料

2小時前60

MAMA問卷列「香港台灣為國籍」惹怒陸網！　官方急道歉：未審核外包

2小時前10

玉兔產後12天瀕臨崩潰　「每2小時起床擠奶」求救老公：快撐不住

2小時前52

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

3小時前11

Stray Kids首奪MAMA大賞！Felix轉身哭出來　全員淚崩：我們會徬徨

3小時前2016

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

3小時前22

直擊／林憶蓮睽違9年現身台北！　「抱病上場快說不出話」一唱歌全場跪了

3小時前0

蔡阿嘎韓國員旅「狂吃5天沒變胖」　公開飲食秘訣：體重一模一樣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    11小時前3214
  2. MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」
    2小時前102
  3. MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福
    3小時前4016
  4. 楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」
    11小時前3228
  5. 香港大火釀百死　甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪
    4小時前3024
  6. 邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！
    15小時前2619
  7. 謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警
    14小時前109
  8. 小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」洩思念
    8小時前5414
  9. 啦啦隊正妹Wendy出國脫了！　解放比基尼「前後都挖空」
    5小時前145
  10. 陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了
    11/28 18:124
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合