簡嫚書女兒「留紙條問回家時間」　老公一看吃醋…結局神逆轉

記者王靖淳／綜合報導

女星簡嫚書婚後育有兩個女兒，平時會透過社群記錄日常的她，今（29）日在IG發文分享了一則，關於大女兒「雲大」的溫馨趣事，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

▲簡嫚書會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／manshujian）



簡嫚書透露，自己昨天比較晚回家，沒想到，一進門就看見女兒留給她的驚喜。只見桌上，放著一張紙條，上面用稚嫩的字跡寫著：「媽媽妳幾點回來？」而且擺放的位置，正是她平常會坐的位置。這份來自女兒的貼心，不但讓簡嫚書感到窩心，卻也意外地讓老公心裡很不是滋味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲簡嫚書婚後育有兩個女兒。（圖／翻攝自Instagram／manshujian）



簡嫚書表示，當老公發現女兒只留言給她後竟有點吃味，後來也立刻寫了一張紙條回覆女兒，並問對方「為何沒有寫給自己」，結果事件迎來了神逆轉。簡嫚書透露，後來老公回房間後才發現，女兒其實也寫了一張紙條給他，而且還相當貼心地，擺放在他平常放車鑰匙的旁邊。這份藏在細節裡的愛，讓老公當場融化，為此簡嫚書笑稱：「哎喲～～爸比就感動哭哭了。趕快去把吃味的回覆紙條給撕爛。」