周華健高雄開唱「悲痛悼念好友屠穎」　背景畫面超催淚：我們懷念他！

記者蔡琛儀／台北報導



出道40年的周華健，繼9月在台北小巨蛋開唱後，於今（29日）二度登上高雄巨蛋開唱，不過此次演出卻增添不少傷感，今年9月周華健攻蛋，特別在台上介紹自己的音樂總監好友、知名編曲人屠穎，令不少歌迷印象深刻，沒想到屠穎本月初在飯店健身房運動跌倒撞到頭，不幸猝逝，讓許多人都相當悲痛。

▲▼周華健高雄演唱會上悼念好友、音樂總監屠穎。（圖／滾石提供）

今周華健唱完倒數第二首歌〈我是真的付出我的愛〉後，感性說：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」大螢幕上播放屠穎的照片，「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，我們永遠懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！」接著獻唱壓軸曲〈朋友〉串起對好友的無盡思念，並把感謝與祝福全都寄託在歌裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周華健今先以〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉揭開序幕，且為了高雄歌迷，他特地帶來台語歌〈一支小雨傘〉及〈家後〉，他笑說：「〈一支小雨傘〉是我萬年不敗、也是少數能全部唱完的台語歌！」他表示很喜歡〈家後〉的意境及韻味，4年前曾和蘇慧倫在演唱會上對唱，這次特別再次選唱。

▲▼周華健今晚在高雄開唱，嘉賓依然請到好友齊豫。（圖／滾石提供）

提到與高雄緣分，他笑說：「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行很多的『工地秀』，發達又繁榮！」更自招：「《花心》專輯製作費就是靠著跑工地費的酬勞一點一滴存下來去支付的！」今天演唱會在晚上6點就演出，周華健幽默說：「有多少人會趕車回台北？我想太多了！大家通通不走哦？那我要唱到你連uber都叫不到！」讓全場立刻歡呼大叫，周華健笑說：「話才說完，歹誌大條啦！」

今晚他再度邀來嘉賓齊豫合唱〈答案〉、〈天下有情人〉，演唱會尾聲更吐「未完待續」四字留驚喜伏筆，預告「少年的奇幻之旅3.0」有機會唱回台北，「有機會！其實已經在考慮中，希望很快能有好消息！到時候可能就變成『少年的奇幻之旅4.0』也說不一定！」他更幽默表示：「明年要多花點時間留在台灣跟這裡的朋友多做交流，因為發現以前交的朋友在互動上都有點鬆掉了，我想用演唱會來重新維繫感情是一個好的方式！」接下來想好好休息，更計畫要到台南、高雄來個雙城小旅行。