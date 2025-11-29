日9藝人3電影「赴中活動全被腰斬」！取消原因全一致　懶人包一次看

記者田暐瑋／綜合報導

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」談話後，中日關係急速冷卻，風波迅速燒向娛樂與影視產業，多位日本藝人在大陸的活動接連遭到取消，且取消原因都一致為「不可抗力因素」，外界普遍解讀，這場外交風暴已全面波及娛樂產業，成為中日關係緊繃下最具體的文化衝擊之一。

從日本喜劇藝人、人氣男團JO1及YUZU，到殿堂級天后濱崎步，以及跨世代動漫主題曲歌手大槻真希都遭殃，原訂演出不是被喊卡、就是在台上被迫中斷。電影院線方面，包含《蠟筆小新：燒熱的春日部舞者們》、《真人版〈工作細胞〉》與《鬼滅之刃：無限城篇》部分檔期也被調整或撤檔，官方多以「暫緩上映」及「綜合市場評估」等說法帶過。

▲日星赴中活動取消圖表，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）



[廣告]請繼續往下閱讀...

－吉本興業喜劇藝人（間寛平、陣內智則等）：上海國際喜劇節多場演出宣布取消，主辦以「不可抗力因素」說明。​

－JO1：原定在廣州舉辦Fan Party，先延期後改為取消，主辦方稱受外部因素影響，只能退票處理。​

－YUZU：香港、上海及台北巡演喊卡，售票單位統一公告「因多方因素不得不取消」，波及華語圈大批歌迷。​

▲YUZU演唱會也被取消。（圖／翻攝自臉書）

－濱崎步：上海演唱會開唱前夕被通知停辦，只能在空場錄製演出影片向粉絲交代。​

－大槻真希：在上海活動演唱動漫名曲時，現場突然熄燈、收麥，被工作人員帶離舞台，演出中途腰斬。​

－歌手花譜：上海演唱會因不可抗力取消，開放粉絲退款。

－動漫音樂盛事LisAni：原定29、30日的演唱會也在前一天突然宣布取消，開放全數退款。

－作曲家和田薰：30日位於上海的活動宣布取消。

－日本爵士鼓手本田珠、貝斯手鈴木良雄：原定20、22日在北京合作演出的場次突遭腰斬，「排練都做完，聲音狀態也達到最好，但公安突然來場，活動就此取消。」

－《蠟筆小新：燒熱的春日部舞者們》：已確認在大陸「暫緩上映」、撤出原定檔期，發行方稱是「對日本進口片綜合市場表現與觀眾情緒評估後的審慎調整」。​

－《真人版〈工作細胞〉》：同樣被公告暫緩上映並開始退票，被歸類為日本片調整檔期的一部分。​

－《鬼滅之刃：無限城篇 第一章》：雖已在院線上映，但在爭議升溫後出現傳出提前下檔、縮短檔期的情況。​

▲濱崎步演唱會也被取消。（圖／翻攝自臉書）