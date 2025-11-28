曾陪出席記者會！　金秀賢公司代表「2個月前悄離職」

記者張筱涵／綜合報導

韓國演藝圈持續被「金秀賢—已故金賽綸」交往爭議籠罩之際，金秀賢所屬公司 Gold Medalist 再度傳出重要人事變動。

▲金秀賢今年3月曾開過記者會。（圖／達志影像）



據《10Asia》報導，Gold Medalist代表安聖洙已在兩個多月前悄然離職，結束僅約九個月的任期。

安聖洙代表曾於3月31日陪同金秀賢出席在首爾麻浦區斯坦福飯店舉行的記者會，為外界熟知。他離任後，其位置由來自韓華集團的前任高層補上。值得注意的是，這項變動發生於金秀賢與已故金賽綸家屬之間的法律攻防尚未落幕之時，更令外界關注公司內部狀況。

這並非Gold Medalist首度出現高層變動。在「金秀賢事件」曝光之前，去年12月接任代表職務的A某也已離開公司。該名代表曾負責協調已故金賽綸酒駕事件後的損害賠償事宜，據悉，他理解金賽綸生前的經濟困難，即便無法收回借款，仍努力協助她避免增加贈與稅負擔。

目前金秀賢正捲入與已故金賽綸之間的關係爭議。外界質疑兩人自金賽綸未成年時便開始長期交往，對此金秀賢原先否認，之後改口表示「是在她成年後才交往」。但金秀賢服役期間寄給金賽綸的信件近日被 YouTube 公開，使爭議再度升溫。

今年2月16日、金秀賢生日當天，已故金賽綸在首爾城東區住所被發現身亡。雙方家屬之間的法律攻防至今仍持續進行，事件真相外界關注度不減。如今公司代表再度更替，也令輿論更加關注 Gold Medalist 的後續方向。