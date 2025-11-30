11月30日星座運勢／天秤輕鬆賺！處女座投資紅利增多 3星座財運大爆發
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：專注專長領域
感情：放鬆心情相處
財運：加強投資監管
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：有利出差旅行
感情：相親大好日子
財運：確保財務安全
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：成為領導幹部
感情：進行新的任務
財運：輕鬆賺取財富
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：做事積極熱情
感情：充滿濃濃愛意
財運：避免資產風險
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：耐力佳好脾氣
感情：充滿愛之溫馨
財運：規劃賣房獲利
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：獅子
處女座 ♍
工作：減化工作流程
感情：有心動的感覺
財運：投資紅利增多
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：善合作不藏私
感情：體現關愛之心
財運：財富穩定成長
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：水瓶
天蠍座 ♏
工作：貴人出面幫忙
感情：適合主動放電
財運：研究財務報表
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：掌控處理局面
感情：體現真愛溫馨
財運：儲蓄投資獲利
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：補充專業知識
感情：關懷溫暖心房
財運：得到貴人協助
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：看懂需求市場
感情：順其自然強運
財運：新的投資消息
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：雙子
射手座 ♐
工作：持續面向未來
感情：耍性感添浪漫
財運：投資穩當獲利
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
