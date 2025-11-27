港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下和梁朝偉互動

記者孟育民／台北報導

近日，台北一場星光熠熠的世紀婚禮引發熱議，外界好奇新人究竟有何背景，竟能讓梁朝偉、劉嘉玲、梁家輝、關之琳、袁詠儀等大咖齊聚。而新郎、新娘的背景很快就被揭露，雙方都可說是豪門中的豪門，男方更是關穎的表外甥。關穎今（27日）出席活動，開心說：「小孩長好快，我是我們這一輩最晚結婚的，他是那一輩最晚結婚的，時間真的過很快。」

▲關穎分享變美的心路歷程。（圖／讀者提供）

新郎 Justin 的家世相當顯赫，他的爺爺是「河南王」王任生，是東裕集團與丹尼斯集團創辦人，身家高達21億美金（約新台幣665.5億元）。；母親蔡佳樺則出身國泰集團，為創辦人蔡萬春的孫女。巧的是，蔡萬春另一位孫女正是關穎。換句話說，這層親戚譜簡單整理就是：邱淑貞的侄女，嫁給了關穎的表外甥。

▲梁朝偉夫婦現身台北婚宴！陣容超豪華。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

婚禮上眾星雲集，連梁朝偉、劉嘉玲都特地飛來台灣祝賀，關穎說：「那天很溫馨，他們是青梅竹馬，我只有稍微跟他們互動一點點。」她表示以前就有認識，難得看見大家很開心，稱「大家狀態維持很好」，被問有和對方告白嗎？立馬笑說：「我跟他表白？就是互動聊天，因為我更喜歡周潤發。」