香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲：天佑香港

香港大埔的老舊住宅群「宏福苑」26日發生火災，火勢迅速蔓延至8棟建築物中的7棟，造成嚴重的死傷情況，截至27日清晨，已確認44人遇難，其中包括一名消防員殉職。香港「歌神」許冠傑同是該地居民，痛心寫下親筆信，求各界盡力支援：「天佑香港！」

▲許冠傑痛心發聲。（圖／翻攝自許冠傑臉書）



77歲的許冠傑被譽為粵語流行曲的奠基者之一，擁有「歌神」之稱，音樂作品深受香港人喜愛，同時也是大埔居民，見到老家遭惡火肆虐，26日深夜痛心於個人臉書上親筆寫下30字，「作為大埔街坊，我感同身受！希望各界支持，集中協助消防處救援！天佑香港！」並附上3個雙手合十祈禱的表情符號。

▲許冠傑痛心發聲。（圖／翻攝自許冠傑臉書）



南韓年度盛典MAMA將於28、29日在香港啟德體育園主場館舉行，這也是相隔7年再次到香港舉行，不過因為香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，許多南韓網友都在討論典禮是否取消會比較恰當，但主辦方Mnet沒有特別回應，今天早上可見ALLDAY PROJECT、Stray Kids和IVE現身仁川機場，活動是否如期舉行引發關注。

