被強硬否認！廉世彬爆遭「長期性騷」求助身心科　台灣經紀人心疼發聲

樂天啦啦隊韓援女神廉世彬遭爆長期被韓籍黃姓經紀人性騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步，還傳出，黃姓經紀人藉喝酒為由就會直衝廉世彬房間，不過對方卻否認此事，並痛批：「荒唐又離譜！」對此，廉世彬台灣經紀人高偉凱也在臉書發聲。

廉世彬遭爆被到韓籍經紀人性騷擾。

廉世彬飽受煎熬，高偉凱表示：「人與人之間的界線，是一種很主觀的感受。有時候你以為自己沒有做錯什麼，但只要你的言行超出了別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了。」

高偉凱接著說，廉世彬在台灣過得很好，這一年已經適應了台灣生活，也真心喜歡台灣的球迷，融入了樂天桃猿的大家庭，對此也感謝所有的人支持，「你們的支持、你們的笑容、你們的熱情，都成為她在這裡努力的力量。」

廉世彬台灣經紀人發聲。

此外，廉世彬所屬樂天球團回應：「針對今日的新聞，球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」