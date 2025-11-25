詹惟中刪文道歉！　遭疑「尖嘴猴腮」暗諷高市早苗：沒有惡意

記者蔡宜芳／綜合報導

知名命理師詹惟中昨（24）日因疑似用「尖嘴猴腮」形容日本首相高市早苗的外貌，遭到網友砲轟，連學者沈榮欽也跳出來批他「可恥的江湖術士」。對此，他於25日刪文道歉，強調並沒有羞辱之意。

▲詹惟中因用「尖嘴猴腮」形容高市早苗，遭到網友砲轟。（圖／翻攝自詹惟中臉書、達志影像／美聯社）

詹惟中稍早在社群上公開致歉，「基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意，如果有讓你們不高興的話那就再跟大家道歉，但純粹就是一個提醒。」他附上一張Chat GPT解釋「尖嘴猴腮」在面相學中的意思，指的是「面容瘦削、嘴尖、臉頰無肉」的樣貌，「畢竟就是個提醒，也沒有惡意要傷害誰跟誰，也希望大家能夠多多見諒，以後我會更加小心用詞，謝謝大家。」

▲▼詹惟中道歉。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）

此前，詹惟中貼出高市早苗、前德國總理梅克爾，以及前英國首相柴契爾的照片，發文寫道：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！其中一個才是。（面容長相瘦削，刻薄無福）」還附上了大笑的表情符號，貼文被質疑是在暗諷高市早苗。