獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

楊丞琳宣布台灣辦見面會！
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
獨家／十億女星王宥忻組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

記者蔡琛儀／專訪

身價逾十億元的「財富女神」王宥忻，近日攜手多位事業好友組成平均年齡40up的熟女團「F40」，團員包括王宥忻、Cony、關關、艾軒，四位美魔女各具特色，也全是事業女強人。團中大姐Cony曾是「更生人」，過去她與好友合開公司，王宥忻的老公翁總也有投資，未料合夥人掏空公司、捲款10億元潛逃，讓身為負責人的Cony因此遭判刑七年，實際坐了四年牢。

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲10億財富女神王宥忻（左2）組女團「F40」。（圖／記者林敬旻攝）

談起女監生活，Cony透露大多數受刑人是毒品犯，大家秩序良好，與外界想像的戲劇化衝突相去甚遠。她在獄中寫書、考證照、擔任英文老師教課，積極參與各種可加分的活動爭取假釋，同時嚴格控制飲食、努力學習，終於成功假釋出獄。出獄第三天，Cony便與前夫辦理離婚。

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲Cony曾因遭好友背叛而入獄。（圖／記者林敬旻攝）

她原本不敢面對王宥忻夫妻，但王宥忻暖心接住她：「每個人都有低潮、做錯事的時候。組這個女團，也是因為我們都經歷很多，現在還是能綻放。團名裡也有花朵的意象。Cony也算是背黑鍋，我覺得人都要有機會，能成為給予機會的人，是我們的幸福。」這番話也讓Cony深受觸動，「跌倒不可怕，再慘都有機會改變。」如今在王宥忻帶領下也成功翻身。

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲身材高挑的艾軒被封為「帶貨女王」。（圖／記者林敬旻攝）

身材高挑、擁有修長美腿的艾軒，原本開物業管理公司，在台北擁有多套房子收租，年收超過500萬元。離婚後她遠赴上海經營餐酒館、酒吧，並分批出售房產與公司，在直播興盛時投入鏡頭前工作，毫不怯場的她時薪高達2000元，加上餐廳與租金收入，一個月收入曾達180萬元。她同時環遊世界、學投資、談戀愛，也持續拍短影音，因此被當時創立短影音公司的關關注意，讓一直懶得營業的艾軒笑說：「我被她（指關關）強迫工作。」

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲嬌小的關關擅長用短影音創造流量變現。（圖／記者林敬旻攝）

關關與前夫原是企業高階主管，離婚後她創立短影音公司，曾一年替學員與客戶創造五億元流量變現。她看上艾軒的能言善道，協助她在網路帶貨，讓艾軒從原先只能吸引怪人詢問原味內褲，到正式成為「帶貨女王」，流量變現累積高達3000萬元。

這次組團，身為召集人的王宥忻在幾週前才告知大家，團員起初難以置信，為此緊急苦練〈APT.〉舞蹈。王宥忻笑稱四人都離過婚、有小孩，「人家是少女時代，我們是少婦時代，條件是離過婚、要夠美。」也勵志喊話：「人家18歲出道，我們40歲，要讓更多人知道，不管你幾歲，只要願意，夢想永遠都能成真。」接下來F40將推出單曲，也計畫擴增團員。

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼王宥忻率領事業夥伴組女團「F40」，大家挑戰跳〈APT.〉。（圖／記者林敬旻攝）

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

▲10億財富女神王宥忻組女團「F40」練舞。（圖／記者林敬旻攝）

