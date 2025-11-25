ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
嘻小瓜合照子瑜「是我先看到的」
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
《RM》親吻遊戲惹議
直擊／利特吐心聲「SJ私下聊再唱一次大巨蛋」催淚：想喊我回來了！

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體SJ隊長利特25日出席護膚品牌，他剛唱完大巨蛋，心情還沈浸在整座巨蛋裡，受訪時坦言「成員在慶功宴上時有說，我們還想要在台北大巨蛋唱一場演唱會，只要明年時間檔期可以，只要大家跟我約定你們都會來，我們SJ都願意來！」提及當時的無人機應援，他直呼「人生第一次收到會自動掉下眼淚的感動應援」。

▲▼SJ利特出席護膚品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲SJ利特出席護膚品牌活動。（圖／記者周宸亘攝）

利特來到台灣為護膚品牌代言，會後接受媒體聯訪，他聊起與成員在慶功宴上的華旭，「成員在慶功宴上時有說，我們還想要在台北大巨蛋唱一場演唱會，只要明年時間檔期可以，只要大家跟我約定你們都會來，我們SJ都願意來！」對於無人機的應援很感動，「人生第一次收到讓人印象深刻自動落淚的應援，就是無人機的應援，看著無人機變出SJ圖案、E.L.F.圖案，粉絲還唱著我們的歌，我不自覺就掉下眼淚了。」

▲▼SJ利特護膚品牌活動-SJ利特。（圖／記者周宸亘攝）

▲利特給予滿滿情緒價值，POSE擺好擺滿。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼利特給予滿滿情緒價值，POSE擺好擺滿。（圖／記者周宸亘攝）

被問及明年檔期是否可以？利特正面回答：「只要大家跟我們約定，你們到時候都會來，我們SJ都願意來，到時候我會在台上大喊『我回來了」。」今年頻繁來台灣，他表示「我非常喜歡來台灣，但不是我想來就可以來，有品牌邀請我，台灣E.L.F.邀請來，你們願意邀請我來，我會第一個奔跑過來。」

▲▼SJ利特。（圖／記者周宸亘攝）

▲SJ利特示範保養護膚的順序，腳也要擦。（圖／記者周宸亘攝）

未來，他還想在台灣家族旅行，「或是在台灣開美食店，我想要親自開一家店，或是品牌開著線下實體店，我想要在店裡工作，我想要更深入台灣的粉絲與民眾生活當中，希望是可以實現的計劃。」

▲▼SJ利特護膚品牌活動-SJ利特。（圖／記者周宸亘攝）

▲SJ利特相當有禮貌。（圖／記者周宸亘攝）

最後利特感性喊話：「雖然每次都跟你們說感謝，但實在找不到其他話語，表達我的感謝，如果能夠找到更好方法讓我回饋你們，只要找得到，我就會去做，台灣男生、女生都很帥氣，如果可以使用品牌產品的話，你們會變得更帥氣更漂亮，希望下次見面的時候，我們可以更開朗的表情與臉蛋碰面，真心真心很感謝，還有愛你們。」

