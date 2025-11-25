ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

嘻小瓜合照子瑜「是我先看到的」
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
《RM》親吻遊戲惹議
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 峮峮 金針菇 李㼈 李紫嫣 子瑜 李千娜 黃尚禾

餐廳候位「當眾上下摸男友」她一拉下口罩…是小優！恩愛黏TT全被拍

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲本刊日前直擊小優身邊又有新歡，兩人看似甜蜜感覺正在熱戀中。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

去年8月時報周刊CTWANT捕捉到游振宜（小優）與一名她稱之攝影師的人夫過從甚密引發爭議，今年2月又遭爆在外放話宋羽葤是靠胡瓜才接到節目主持，被經紀公司老闆吳宗憲解約，她的演藝事業也因此陷入谷底。在「大嘴巴」風波過了大半年後，先前她接下訪談性節目《優美人生》主持棒，在接受媒體訪問時也表示收入雖然減少、消費跟著降級，但換個生活方式也不錯，但本刊又目擊她座車換成高級賓士，且身邊還多了一名開著她新車的斯文男，兩人在公開場合也十指緊扣肢體交纏毫無遮掩，生活似乎過得更加甜蜜有滋味。

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小優出門工作，臉上竟然還敷著面膜。（圖／本刊攝影組）

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲小優在社群發工作照，工作結束後花了很貴的車錢，本刊發現她原來是要去開她的新賓士車。（圖／翻攝自小優IG）

11月20日中午時分，小優快步出家門迅速搭上計程車。12點出頭，穿著隨意的她臉上疑似還貼著面膜，提著大包小包走進台北市信義區一處公寓一樓店面化妝。不久，小優在個人社群貼文當天是她主持的《優美人生》醫美節目錄影。

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲小優開著賓士車去拿蛋糕買禮物。（圖／本刊攝影組）

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲小優和黃露瑤是要幫阿諾慶生。（圖／翻攝自小優IG、本刊攝影組）

下午4點多，錄影結束後，小優匆匆忙忙離開拍攝現場，火速跳上計程車直奔新北市土城區，這一趟路程花了她760元車資，以往都是自己開車跑通告的他，當天卻選擇以計程車代步。原來，小優此行是搭車去開車，但令人感到驚訝的是，她的愛車從國產平民車變成了賓士高級轎車。看來，自從「大嘴巴事件」之後，轉戰直播和醫美節目的她，雖說是消費降級，但車子可是明顯升級。

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲享用完美食後，三人又到附近的酒吧續攤。次日凌晨零點25分，離開酒吧時同行還多了一名男子一直跟在小優身旁。（圖／本刊攝影組）

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲男子開車載著小優和黃露瑤，送完黃露瑤返家後車子開回小優家，直接開進停車場，遲遲未見男子再離開。（圖／本刊攝影組）

晚間7點半左右，小優提著蛋糕和小禮物前往大安區一家串燒店，當月壽星阿諾已經等在店內，當晚一起慶生的還有黃露瑤。10點半左右，3人享用完美食，又到了附近的酒吧續攤。次日凌晨零點25分，3人走出酒吧，同行的還多了一名男子，幾人邊走邊聊，壽星阿諾手上拿著小優準備的禮物，男子則總是跟在小優身旁。4人走到小優的賓士車旁，3個女生還沒聊夠，而男子則早早坐進駕駛座靜候佳人。

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲在22日下午，小優與同一名男子去基隆約會，還幫彼此拍照。（圖／本刊攝影組）

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲小優與男子去景觀餐廳等候帶位時，小優時而擁抱男子甜笑、時而牽著對方的手，另一隻手還撫摸男方的胸膛，在對方的胸肌上下滑動。（圖／本刊攝影組）

最終，阿諾自行離去，而也是住在內湖區的黃露瑤則是搭乘小優的便車回家。1點出頭，送完黃露瑤，車子開回小優家，直接開進停車場，遲遲未見男子再離開。隔天下午3點17分，小優的新車才開出家門。看來她現在除了工作收入穩定、座車升級之外，去年被本刊獨家直擊與有夫之婦過從甚密的感情狀態，也又有了新氣象。

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲用餐期間，兩人更是時時親暱地黏在一起。（圖／本刊攝影組）

22日中午，小優的新歡腳踩拖鞋、一身居家穿著，獨自走出女生家門採購午餐回家。1個半小時後，小倆口驅車出門，一路直奔基隆約會。彼此輪流掌鏡為對方拍攝美照，拍完繼續行程到潮境公園，儘管當時天空下著綿綿細雨，卻絲毫不影響他們的美好心情。2人共撐一把雨傘到面海的景觀餐廳，等候餐廳人員帶位時，小優時而抱著男友、時而牽著對方的手，另一隻手還摸摸對方的項鍊，順勢撫摸男友的胸膛，在對方的胸肌上下滑動。用餐期間，兩人更是時時親暱地黏在一起。

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車　小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

▲吃完甜蜜餐後小倆口回程先到基隆廟口夜市逛逛，男方再開車送小優去工作。（圖／本刊攝影組）

傍晚6點左右，小倆口離開餐廳，回程先到基隆廟口夜市逛街並買了些食物外帶。晚間7點半，男友開車送小優到新北市土城區一家銷售女性內衣的店家。白天約會，晚上繼續直播拚事業。

對於親䁥約會的男子是否為新的交往對象，本刊致電並傳訊息給小優，但截稿前未能取得回應。

延伸閱讀
優美新人生2／小優爆料胡瓜翻車遭憲哥解約　事業轉戰YouTube粉絲訂閱僅726人
獨家／合照、拍影片都要錢！法拉利姐17萬粉專遭封鎖直播一度停擺
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

16小時前

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

2小時前

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」！　曝13年前讓她站C位

10小時前

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

1小時前

屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐！　他不甩爭議PO片：一起跳上黃毯

屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐！　他不甩爭議PO片：一起跳上黃毯

9小時前

子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」

子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」

12小時前

服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣：姐姐心大爆發

21小時前

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

黃子佼和被害人全和解！　發聲認錯：愚蠢好奇害我失去妻女與事業

20小時前

汪小菲直播首認Mandy懷孕！　被問「你家孕婦呢」脫口洩喜訊

汪小菲直播首認Mandy懷孕！　被問「你家孕婦呢」脫口洩喜訊

12小時前

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

11/24 08:05

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

1小時前

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

小鐘爆周杰倫寫〈世界末日〉內幕！　吳宗憲氣炸翻臉：我完全破防

13小時前

熱門影音

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援
任達華跌倒

任達華跌倒
子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」

子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」
獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）

范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）
TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

看更多

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

即時新聞

剛剛
剛剛
54分鐘前0

11月25日星座運勢／雙魚獲利開始豐盛　射手感情心意相通靈犀

57分鐘前22

假試鏡真選妃！黃明志被爆狂約網美「飯店獨處」　徵選結果好現實

1小時前24

餐廳候位「當眾上下摸男友」她一拉下口罩…是小優！恩愛黏TT全被拍

1小時前1

黃明志爆「偏愛第三性」！泰國暗黑行程見光 友：不是一般人可碰

1小時前79

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

1小時前1

快訊／《刀鋒戰士》、《世界末日》男星逝世！　享壽81歲

1小時前46

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

2小時前108

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組…遭批：被慣壞的公子哥

2小時前54

黃明志保釋期明屆滿「深夜出手了」！　大動作寫歌：誤解就誤解

3小時前275

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉
    16小時前3022
  2. 請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
    2小時前167
  3. 嘻小瓜合照TWICE子瑜「是我先看到的」
    10小時前201
  4. 黃明志「看上60萬健身辣模」！
    1小時前129
  5. 屁孩網紅強摟亞莉安娜下場出爐　他不甩爭議PO片
    9小時前81
  6. 子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」
    12小時前305
  7. 服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」
    21小時前5214
  8. 黃子佼和被害人全和解
    20小時前9050
  9. 汪小菲直播首認Mandy懷孕！
    12小時前202
  10. 世新大學捕獲野生「英文補教名師」
    11/24 08:0561
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合