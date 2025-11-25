餐廳候位「當眾上下摸男友」她一拉下口罩…是小優！恩愛黏TT全被拍

▲本刊日前直擊小優身邊又有新歡，兩人看似甜蜜感覺正在熱戀中。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

去年8月時報周刊CTWANT捕捉到游振宜（小優）與一名她稱之攝影師的人夫過從甚密引發爭議，今年2月又遭爆在外放話宋羽葤是靠胡瓜才接到節目主持，被經紀公司老闆吳宗憲解約，她的演藝事業也因此陷入谷底。在「大嘴巴」風波過了大半年後，先前她接下訪談性節目《優美人生》主持棒，在接受媒體訪問時也表示收入雖然減少、消費跟著降級，但換個生活方式也不錯，但本刊又目擊她座車換成高級賓士，且身邊還多了一名開著她新車的斯文男，兩人在公開場合也十指緊扣肢體交纏毫無遮掩，生活似乎過得更加甜蜜有滋味。

▲小優出門工作，臉上竟然還敷著面膜。（圖／本刊攝影組）



▲小優在社群發工作照，工作結束後花了很貴的車錢，本刊發現她原來是要去開她的新賓士車。（圖／翻攝自小優IG）



11月20日中午時分，小優快步出家門迅速搭上計程車。12點出頭，穿著隨意的她臉上疑似還貼著面膜，提著大包小包走進台北市信義區一處公寓一樓店面化妝。不久，小優在個人社群貼文當天是她主持的《優美人生》醫美節目錄影。

▲小優開著賓士車去拿蛋糕買禮物。（圖／本刊攝影組）



▲小優和黃露瑤是要幫阿諾慶生。（圖／翻攝自小優IG、本刊攝影組）



下午4點多，錄影結束後，小優匆匆忙忙離開拍攝現場，火速跳上計程車直奔新北市土城區，這一趟路程花了她760元車資，以往都是自己開車跑通告的他，當天卻選擇以計程車代步。原來，小優此行是搭車去開車，但令人感到驚訝的是，她的愛車從國產平民車變成了賓士高級轎車。看來，自從「大嘴巴事件」之後，轉戰直播和醫美節目的她，雖說是消費降級，但車子可是明顯升級。

▲享用完美食後，三人又到附近的酒吧續攤。次日凌晨零點25分，離開酒吧時同行還多了一名男子一直跟在小優身旁。（圖／本刊攝影組）



▲男子開車載著小優和黃露瑤，送完黃露瑤返家後車子開回小優家，直接開進停車場，遲遲未見男子再離開。（圖／本刊攝影組）



晚間7點半左右，小優提著蛋糕和小禮物前往大安區一家串燒店，當月壽星阿諾已經等在店內，當晚一起慶生的還有黃露瑤。10點半左右，3人享用完美食，又到了附近的酒吧續攤。次日凌晨零點25分，3人走出酒吧，同行的還多了一名男子，幾人邊走邊聊，壽星阿諾手上拿著小優準備的禮物，男子則總是跟在小優身旁。4人走到小優的賓士車旁，3個女生還沒聊夠，而男子則早早坐進駕駛座靜候佳人。

▲在22日下午，小優與同一名男子去基隆約會，還幫彼此拍照。（圖／本刊攝影組）



▲小優與男子去景觀餐廳等候帶位時，小優時而擁抱男子甜笑、時而牽著對方的手，另一隻手還撫摸男方的胸膛，在對方的胸肌上下滑動。（圖／本刊攝影組）



最終，阿諾自行離去，而也是住在內湖區的黃露瑤則是搭乘小優的便車回家。1點出頭，送完黃露瑤，車子開回小優家，直接開進停車場，遲遲未見男子再離開。隔天下午3點17分，小優的新車才開出家門。看來她現在除了工作收入穩定、座車升級之外，去年被本刊獨家直擊與有夫之婦過從甚密的感情狀態，也又有了新氣象。

▲用餐期間，兩人更是時時親暱地黏在一起。（圖／本刊攝影組）



22日中午，小優的新歡腳踩拖鞋、一身居家穿著，獨自走出女生家門採購午餐回家。1個半小時後，小倆口驅車出門，一路直奔基隆約會。彼此輪流掌鏡為對方拍攝美照，拍完繼續行程到潮境公園，儘管當時天空下著綿綿細雨，卻絲毫不影響他們的美好心情。2人共撐一把雨傘到面海的景觀餐廳，等候餐廳人員帶位時，小優時而抱著男友、時而牽著對方的手，另一隻手還摸摸對方的項鍊，順勢撫摸男友的胸膛，在對方的胸肌上下滑動。用餐期間，兩人更是時時親暱地黏在一起。

▲吃完甜蜜餐後小倆口回程先到基隆廟口夜市逛逛，男方再開車送小優去工作。（圖／本刊攝影組）



傍晚6點左右，小倆口離開餐廳，回程先到基隆廟口夜市逛街並買了些食物外帶。晚間7點半，男友開車送小優到新北市土城區一家銷售女性內衣的店家。白天約會，晚上繼續直播拚事業。

對於親䁥約會的男子是否為新的交往對象，本刊致電並傳訊息給小優，但截稿前未能取得回應。

