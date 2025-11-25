胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

▲Janet多年前主持的益智節目《金頭腦》奪金後反而收視疲軟，導致收攤。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目收攤，確定不再進棚。其實細數過去無論入圍或得獎的節目，早已停播的不在少數，胡瓜見過大風大浪，遇過多次，2023年《最強綜藝秀》拿下金鐘獎最佳綜藝節目獎，因經費有限，才推出一年多就停播。

胡瓜的《最強綜藝秀》兩年前在金鐘奪下最佳綜藝節目獎，但該節目卻已收攤，當時製作人也爆料胡瓜要求很高，因此播出期間常被他罵到哭。胡瓜自己則表示，因節目製作經費有限，而且是邀請世界各地的達人來上節目，因此做了一年多就發現題材貧乏了才會劃下句點。胡瓜今年轉戰YT頻道反而頗受歡迎，配合世代轉變，才能生存。

▲胡瓜兩年前《最強綜藝秀》兩年前在金鐘奪下最佳綜藝節目獎，但該節目卻已收攤。（圖／翻攝自臉書）

Janet 2013年和胡瓜以《金頭腦》奪最佳綜藝節目，一開始聲勢頗佳，但因收視下滑，養不起工作人員半年後停播。

同一屆的金鐘獎還有Selina與納豆以《小宇宙33號》首次入圍第48屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，但當時節目已經停播。

▲Selina 主持的《小宇宙33號》停播後，卻首次入圍金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝自臉書）

由於電視圈不景氣，觀眾收視型態改變，剛剛落幕的第60屆金鐘獎《綜藝大熱門》《同學來了》《拜託ATM》都是入圍卻已經停播的窘境。







