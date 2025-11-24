ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
舒淇曾為懷孕停工1年無果！考慮領養
斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度
王心凌美國開唱！「辣跳椅子舞」
子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE於22、23日在高雄世運連續舉辦兩場演唱會，吸引大批粉絲朝聖。成員周子瑜的母親黃燕玲也罕見在演出後發文，分享作為家長在台下觀看的感動時刻，並感謝粉絲、主辦單位與各界的支持。

▲▼子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」。（圖／翻攝自子瑜媽IG）

▲子瑜媽發文致謝。（圖／翻攝自子瑜媽IG）

黃燕玲表示，兩天的演唱會讓她「感動又驕傲」，看著子瑜與成員們在舞台上全力以赴、將能量傳遞給每一位觀眾，她在台下感受到滿滿的踏實與喜悅。她談到，看到子瑜在舞台上穩定、自信、且完全享受表演，「餘韻到今天都還未消散」。

她也意外分享，演唱會途中家長們被攝影機捕捉並投放上大螢幕，讓她能與滿場粉絲一起揮應援棒、尖叫與歡笑，直呼這是「非常特別的體驗」，並向觀眾的掌聲與歡呼表達感謝。

▲▼子瑜媽發文致謝！後台塞滿食物餵食TWICE　「有種嫁女兒的感動」。（圖／翻攝自子瑜媽IG）

▲後台塞滿食物餵食TWICE。（圖／翻攝自子瑜媽IG）

特別的是，因應TWICE首度在高雄舉行大型演唱會，全城以「喜慶般的熱鬧」迎接，讓黃燕玲甚至產生「像在嫁女兒般」的感動與緊張。她感性寫下：「能在這樣的夜晚和大家同歡，是很珍貴、很溫暖的回憶。」

她同時向高雄市政府、捷運系統以及提供家鄉伴手禮、美食的各式店家表達感謝，也特別提到陶晶瑩準備兩天的早餐，並向全球ONCE致上最深謝意，「是你們的支持與喜愛，讓我們一起期待明年大巨蛋。」

