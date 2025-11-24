黃子佼宣布「全數和解」　#MeToo吹哨者發聲：不包含性騷受害女孩

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審被判刑8月，目前全案仍在上訴審理，黃子佼今（24日）透過律師發出聲明指出，已與全數被害人達成和解，並表示歉意。而身為#MeToo吹哨者、第一波跳出來指控黃子佼的網紅Zofia，稍早也對此發聲。

▲黃子佼到台灣高等法院開庭。（圖／記者周宸亘攝）

Zofia在貼文中直言：「有些人道歉是真心懺悔，有些人道歉是情勢所逼，有些人道歉只是為了息事寧人。」她強調，報導中所謂的「全數和解」，並不包含那些過去曾遭黃子佼性騷、或被對方稱作「合意性交」的女孩們。

Zofia 提到，真正讓人遺憾的是司法的侷限，由於辦案需要實質證據，那些十多年前受傷的年輕女孩，至今只能舔舐傷口、試著與自己和解，「就如同今天起床打開手機，映入眼簾的又是那套精心設計過的藍色套裝，我下意識的盡速滑開，才能抑制住那股湧上心頭的噁心。」

▲Zofia發聲。（圖／翻攝自Facebook／和我一起．走在法國的365天）

Zofia也補充說，她之所以發文，並不是以受害者的身分，「我現在的生活很幸福，心中也不再有黑洞。」然而，她放不下的是那些沒有管道訴說的受害者，「雖然我們不認識、不曾見過面，但我們曾經有過一個群組，我無法忘記她們的傷痛。」希望能藉由自己的流量和平台，替無法被聽見的受害者們發聲。

▲Zofia表示自己發文是為了其他受害者發聲。（圖／翻攝自Facebook／和我一起．走在法國的365天）

▲▼黃子佼24日在高院二審宣判前夕，委任律師發表聲明，自稱已跟被害人全部和解。（圖／律師蕭棋云提供）