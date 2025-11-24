新婚3個月！　風田證實「日本妻定居台灣生活」霸氣護隱私

記者孟育民／台北報導

男團SpeXial出身的日籍男星風田，在七夕情人節驚喜宣布娶回日本老婆，兩人相識10年修成正果，更稱對方神似日本女神 長澤雅美。他今（24日）現身TVBS網路節目《明星開拍中》記者會，透露老婆已經搬來台灣同居，還說有給其他主持人看過老婆的照片，但此話一出馬上被其他人打臉，不過他現場被拱也不為所動，極度保護老婆隱私，「我低調啦，老婆圈外人。」對於婚禮相關也三緘其口。

▲風田新婚後首露面。（圖／記者徐文彬攝）

事實上，風田先前在影片中透露，和妻子是在某次偶然的機會下重逢，兩人重新認識對方後，發現雙方價值觀很合得來，於是升格成為了戀人。至於結婚的契機，風田表示，他和老婆本來就是以結婚為前提交往，也沒特別做求婚驚喜，只是聊到了對於婚姻的規劃，就決定要攜手走下去。

風田透露，日後如果補辦婚禮，也只會低調舉辦家宴，比起結婚典禮，他更偏向帶家人去旅行，目前也規劃要和老婆在蜜月旅行時拍婚紗照。他也表示，妻子會跟他搬到台灣住，如果對方有一天想露臉一起拍片，他也百分之百尊重，只不過，風田特別強調：「太太是一般人，不要對那個人做像對我一樣的對待，如果傷害太太的話，我會XX了你們。」對於妻子相當保護。

