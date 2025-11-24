港台巨星齊聚台北世紀婚禮！　新人超狂背景揭曉「新郎阿公是河南王」

記者蔡宜芳／綜合報導

近日，台北一場星光熠熠的世紀婚禮引發熱議，外界好奇新人究竟有何背景，竟能讓梁朝偉、劉嘉玲、關之琳、袁詠儀等大咖齊聚。而新郎、新娘的背景很快就被揭露，雙方都可說是豪門中的豪門。

▲台北近日一場世紀婚禮讓港台明星齊聚，引發外界好奇。（圖／翻攝自劉嘉玲IG、李明依臉書）

劉嘉玲日前在社群分享出席婚宴的照片，貼文中僅提到兩位新人名為「Justin」和「婷婷」。而事實上，這對新婚夫妻來頭都不小，新郎Justin是「河南王」王任生的孫子，其父親為掌管丹尼斯百貨集團的王尚卿，母親蔡佳樺則是國泰人壽創辦人蔡萬春的孫女。

新娘沈婷婷出身沈家，她是香港時裝零售集團I.T 創辦人、邱淑貞老公沈嘉偉的姪女。由於關穎是蔡萬春的外孫女，新娘、新郎都與演藝圈有親戚關係，網友也總結說：「就是邱淑貞的姪女嫁給了關穎的表外甥。」說明了為何兩人的婚禮有這麼多港台巨星參加。

▲新娘沈婷婷和新郎Justin的家世都相當顯赫。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

新郎家族背景中的核心人物王任生，生於河南洛陽，1949年赴台後先當了18年教師，接著跨足商界創立「東裕國際集團」，其聖誕燈事業一度成為美國最大供應商。他在1990年把工廠遷回洛陽，之後更於1997年在鄭州創立「丹尼斯百貨」，發展出百貨、大賣場、便利商店多元業態。截至2023年，丹尼斯集團在河南共擁有15家百貨、73家賣場與472間便利店，年營收達人民幣92.07億元（約新台幣413億元），王任生更在2022年位列《富比士全球億萬富豪榜》第1445名，身家高達21億美金（約新台幣665.5億元）。

▲「河南王」王任生。（圖／翻攝自謝金河臉書）