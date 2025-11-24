金馬62收視出爐！　最高點落在張震奪影帝「58萬人收看」

記者孟育民／台北報導

第62屆金馬獎於上週六（22日）順利落幕，收視率今（24日）出爐，今年「電視＋網路」總收視人口達 6,647,616 人，其中網路典禮與星光大道累計觀看人次為 4,498,616；而收視最高點落在張震奪下「最佳男主角」後致感言，收視衝上 2.71，同時有586,000 人收看。雖然去年典禮撞到世界12強棒球賽，但今年整體表現較去年略微下滑，各方面似乎更黯淡了一點。

▲張震奪下金馬影帝成收視高點。（圖／記者周宸亘攝）

今年台視每分鐘收視最高點由張震奪下，他在 22:41 接下「最佳男主角」後致感言，收視衝上 2.71（586,000 人）。第二高點為范冰冰以電話連線領取「最佳女主角」（收視 2.61），黃奇斌、孫盛希帶來表演〈煞到電影這款夢中人〉則以 2.58 排名第三；「最佳新演員」馬士媛（2.55）與「最佳導演」李駿碩（2.51）分別排在第四、第五，成為本屆吸引觀眾停留的重要片段。

▲范冰冰雖未現身金馬獎，但仍掀起話題。（圖／翻攝自My Video）

今年典禮以「現在、過去、未來」為主軸，透過表演、影片與頒獎橋段交織出完整的金馬敘事，其中由典禮創意總監殷振豪導演率領團隊傾力打造的五段精彩串場影片，更是大獲好評，多位入圍者、表演者、電影人，都特別於繁忙的行程中抽空參與拍攝，包括典禮開場影片「金馬62分鐘的事」的張孝全、林依晨、藍葦華、高伊玲、曾敬驊、馬士媛、葉子綺、牧森、頑童MJ116。

揭曉頒獎嘉賓的「金馬62分鐘的事—彩蛋影片」的林柏宏、陳甄；「徵人啟事—最好的資方」的劉若英、馬志翔、姚淳耀、春風；擔任終身成就獎獻獎人的「姊妹上線囉！」的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳；以及「凹焦少年吔，安啦！」的許瑋甯，正因每個人的投入與熱情，這些光影才得以成就這場屬於電影人的「最好的時光」。

▲金馬獎圓滿落幕。（圖／台視提供）

第62屆金馬獎頒獎典禮在社群掀起廣大討論，而張震以《幸福之路》二封金馬影帝，擊敗張孝全、許瑞奇、柯煒林與藍葦華等強勁入圍者。范冰冰則以《地母》拿下最佳女主角，雖未能親臨現場，導演張吉安代為領獎時分享她對角色的投入，更現場連線范冰冰，她以哽咽聲音向劇組表達感謝：「這個獎是屬於我們所有人的！」這段隔空致詞的驚喜現身，引爆當晚節目的收視高潮。