多賢其實哭了兩天！　「子瑜哽咽唸信520字」TWICE默默擦淚被拍

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女團TWICE於22、23日連續兩天在高雄世運開唱，台灣女孩子瑜出道10年首次回家鄉，她特地準備了一封信，兩天內容大致一樣，但情意不變。尤其是成員多賢被拍到哭了2天，22日在唱〈ONE SPARK〉邊哭邊跳，23日當子瑜唸信時，她情緒還是沒忍住，默默站起來擦淚全被拍到，令粉絲動容「姐姐們真的很愛子瑜」。

▲子瑜兩天演出都準備了親手信唸給粉絲聽。（圖／讀者提供）



TWICE演出來到第二天尾聲，子瑜同樣問成員：「今天，也可以留時間給我嗎？」所有成員退到一旁，歡呼著要子瑜站到舞台最中央，並表示「可以讓子瑜升上2樓嗎？」還要求催淚的音樂，逗得子瑜哭笑不得，先是強忍著情緒，差點哭出來但下一秒又笑了。

子瑜唸著全文520字的親筆信逐字稿，「那我要說囉，你們要仔細聽哦！今天是高雄最後一場，很捨不得，然後，我也會很想念大家的。」唸及此處，她哽咽快要哭，成員喊著「沒關係」，她才再度強忍情緒回答：「我昨天沒有哭，我不會哭的！趕快把音樂關掉！」

子瑜說著：「12年前來到韓國當練習生開始到今天這段旅途裡，我的內心一直充滿著許多矛盾的心情，時而充滿熱情與美好，但也有過一次次因為對自己的失望而感到有挫折，原本只是因為單純喜歡唱歌、跳舞的我，沒有想到今天它會成為我生命這麼重要的一部分，渴望站在舞台上，從某一刻開始在心中默默許下的願望，期待有一天能站在舞台上發光。」語至此處，子瑜沒有哭，多賢卻哭了，她默默站起來走到舞台旁邊，拿起衛生紙擦淚，全被粉絲拍下來。

▲▼多賢站起來拿衛生紙默默擦淚。（圖／讀者提供）



接著子瑜又唸到「一道小小希望的火苗在我心裡點燃，我知道這條路會很辛苦，但沒有想到除了辛苦，它會需要這麼多的堅持，每當我快要想放棄時，最後總有個聲音在我耳邊告訴我『再堅持一下吧』，我不想後悔也不想留下遺憾，所以走到了今天。」與此同時，Momo也拿起手機錄著子瑜，紀錄珍貴的一瞬間。

這一路走來不容易，成員深知子瑜的心情，當她唸到，「雖然有時候還是因為沒有達到自己的期望而感到挫折而難過，又或者因為長期離開家鄉打拚，也常常想念家，曾經那道火苗小到讓我開始懷疑自己是否真的屬於這裡，但我沒有退縮，而是因為我真的想要也渴望，也許這段旅程沒有終點。我知道那道火苗沒有熄滅，所以我會讓那道光芒從心底繼續被點燃

照亮自己，也照亮那些同樣值得被看見的希望，最後在這裡感謝每一位支持我的粉絲，還有謝謝高雄這次為我們做的一切，謝謝你們還有謝謝我的成員們。」

▲Momo錄著子瑜的感言。（圖／翻攝自Momo IG）



子瑜唸完後，又用韓文問導演組「可以放我下去了嗎」，讓所有粉絲破涕為笑，只是當成員衝上去抱她的那一刻，觀眾再度落淚。事實上，除了多賢被拍到站起來拿衛生紙，Sana也沒忍住情緒落淚，而多賢在第一天唱到最後一首歌〈ONE SPARK〉，就已經被拍到邊哭邊跳，幾位姐姐成為子瑜在韓最佳後盾，讓粉絲又欣慰又感動。

▲子瑜下台後，所有成員相擁。（圖／讀者提供）



尤其是定延最後一刻下台前先喊「我是子瑜的賊賊（姐姐）」，娜璉跟著拿麥狂喊「我是子瑜的賊賊（姐姐）」、「我愛你」、「我很漂釀（亮）」，逗得觀眾又哭又笑，完美劃下句點。