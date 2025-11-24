ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
具荷拉離世6周年！金庫遭竊到「具荷拉法改革」　美麗身影永留粉絲心

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣女團KARA成員、已故歌手具荷拉逝世至今已滿6年。2019年11月24日，她被發現在首爾清潭洞住處身亡，年僅28歲。前一日，她在官方 SNS 留下「晚安」，又在私人帳號寫下「好害怕」，讓外界回望當時的她，依然感到無盡心疼。

▲▼具荷拉。（圖／翻攝自Instagram／koohara__）

▲具荷拉離世6周年。（圖／翻攝自Instagram／koohara__）

據《體育朝鮮》報導，具荷拉離開後，家人長期承受痛楚，就在49日祭結束兩天後，哥哥具浩仁發現她放在二樓衣帽間、重達31公斤的私人金庫失蹤。犯人避開高價物品，只偷走金庫，甚至在行竊前用樹葉遮住監視器角度，趁家屬短暫離開時入屋作案，對此感到憤怒不已：「這不是一般竊盜，而是難以接受的對亡者的不敬。」

SBS《想知道真相》後來追查犯人身分，利用紅外線畫面與AI技術重建影像，推測嫌犯為25歲到35歲左右、身高175公分以上、戴眼鏡、臉型瘦長的男性，但至今仍無確切落網消息。

▲▼具荷拉哥哥。（圖／翻攝自韓網）

▲具荷拉哥哥。（圖／翻攝自韓網）

具荷拉生前的手機、遺物大多由哥哥保管。哥哥透露，她曾對信任的家務助理說過「以防萬一，我寫好了遺書」，因此他曾打開金庫尋找遺書。他無奈表示，金庫內重要物品已取出，「犯人帶走的其實只是空殼」，而手機中的部分資料仍交由專業公司等待未來技術進步後再行破解。

具荷拉離開多年，在團員和粉絲心中仍有一席之地，KARA在2023年迎接出道15週年推出的新曲〈MOVE AGAIN〉，MV中留下她的象徵性空位，讓人瞬間鼻酸。同年7月，她生前錄製、未公開的歌曲〈HELLO〉正式發行，再度喚起粉絲對她的記憶。

具荷拉生前帶來的影響也延續到社會制度，「具荷拉法」於2023年8月正式通過，內容為限制未盡撫養責任的父母在子女過世後取得遺產，此法源自她的親生母親在她9歲離家後長年未盡撫育義務，卻在她死後要求一半遺產，引發社會公憤。哥哥具浩仁因此推動修法，最終促成法案誕生，將於2026年開始施行。

具荷拉2008年以KARA出道，曾演唱過《Pretty Girl》、《Honey》、《Mr.》、《Lupin》等一連串暢銷曲深受喜愛，《Mr.》的招牌「腰部舞」更掀起亞洲熱潮，成為當時無人不識的女團偶像。如今6年過去，她的笑容、舞台、聲音仍深深烙印在粉絲與同伴心中，雖然她已離開，但關於她的思念、幸與不幸、遺憾與改革，仍以另一種形式延續著。

