2025青龍獎潤娥後台合體李彩玟！CP高甜照劇迷暴動：台上台下都閃

南韓三大電影獎之一「第46屆青龍電影獎」在19日落幕！由本屆入圍12項殊榮的名導「朴贊郁」所執導的作品《徵人啟弒》拿下最佳導演獎以及最佳電影獎，李星民以及朴智賢分別抱走最佳男、女配角獎，而銀色夫妻檔「玄彬」以及「孫藝真（孫藝珍）」則雙雙奪下影帝、影后，高甜互動洗版各大社群平台。

2025青龍電影獎落幕

《愛的迫降》CP成全場高光

▲孫藝真、玄彬婚後首度在公開場合同框。（圖／naver）

全場的高潮瞬間，無疑被這對《愛的迫降》國民CP霸佔（笑），兩人婚後首度在公開場合同框，從走紅毯到並肩坐在台下都是鎂光燈焦點，不只一起拿下觀眾人氣獎，在分別抱走最佳男主角、最佳女主角大獎時，夫妻倆不約而同在發表感言時提及彼此，孫藝真感性表示：「我想把這份喜悅獻給我深愛的2位男士…金泰坪先生以及我們的寶貝金宇鎮」，甜喊出父子倆名字，讓網友們大呼：「又相信愛情了！」

▲潤娥。（圖／naver）

▲潤娥與安普賢合影。（圖／naver）

不過不只台上放閃，台下也有一對超人氣螢幕CP合體發糖啦！稍早SM娛樂釋出了旗下藝人、少女時代「潤娥」的青龍電影獎幕後花絮照，她憑藉《凌晨兩點的惡魔》入圍最佳女主角獎，一襲大紅色禮服更加襯托逆天美貌、牛奶肌膚超吸睛，在後台不只與《凌晨兩點的惡魔》的男主角安普賢合影，也驚喜合體最愛的殿下「燕熙君李獻」！！！

▲潤娥與李彩玟同框。（圖／naver）

可以看到「李彩玟」以頒獎人身份現身典禮，台上雖然與潤娥零互動，但台下其實已經見面同框了！這也是兩人合作Netflix《暴君的廚師》結局後罕見合體，一黑、一紅「現在時裝」入鏡，讓劇迷大呼：「暴君CP雙雙穿越感」、「嗑到了～」

