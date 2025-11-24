啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光

記者潘慧中／綜合報導

統一獅啦啦隊人氣成員斐棋有「短髮女神」的封號，近日更首度舉辦了人生第一場簽書會，連換兩套禮服，低胸、下半身透視的造型，至今已吸引了上千人按讚朝聖！

▲斐棋日前舉辦人生首場簽書會。（圖／翻攝自Instagram／feichi1124）



照片中，可以看到斐棋身穿一襲淡藍色禮服，相當映襯她的白皙膚色；上半身細緻的低胸編織設計，完美襯托出呼之欲出的北半球，收腰設計勾勒出纖細腰線。

▲斐棋低胸造型又辣又有仙氣。（圖／翻攝自Instagram／feichi1124）



斐棋的下半身則以多層次輕透紗裙打造飄逸效果，在光線下若隱若現出穠纖合度的美腿，整體造型高雅又帶仙氣，「真的有當了一次最美女主角的感覺。」

斐棋坦言為了這場簽書會，她和團隊的前置作業相當繁瑣，「有時候真的會累到懷疑人生」，但一想到能在現場與粉絲相見，她就覺得一切都值得了，果真看到粉絲的瞬間，「所有緊張都被幸福取代了。」

▲▼斐棋簽書時似乎還有換另一套服裝。（圖／翻攝自Instagram／feichi1124）



斐棋還有感而發地說，她並非天生就很亮眼的女生，但因為粉絲的陪伴，「我的光變得更亮、也更勇敢。」所有粉絲說的話，她會一直放在心上。同時，她不忘感謝團隊一路以來的協助，以及特地到場力挺的好姐妹，「我的第一場簽書會圓滿落幕啦！但我們的故事才剛剛開始而已。之後也一起走下去，好嗎？」