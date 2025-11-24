子瑜抵韓國發文了！後台私照放送：回家真好～　16字心裡話有洋蔥

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩子瑜剛結束TWICE在高雄世運兩場演出，她24日一早隨著成員們飛回韓國，稍早抵達首爾，她首度發出這兩天來的心得感想，短短16字充滿力量，並附上她在後台與成員們互動的私照，引起網友朝聖熱情喊著「歡迎回家子瑜」、「子瑜辛苦了」。

▲▼子瑜剛到韓國發文了。（圖／翻攝自子瑜IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

子瑜24日一早飛回南韓，在小港機場時，被問到回家唱得開心嗎？她點點頭表示很開心。而稍早抵達韓國，她首度發文，寫下「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，並貼出10張舞台背後的照片，最後一張則是高雄世運場館的照片，她甚至被發現幾分鐘後又再度編輯文字，加上「Kaohsiung」以及一個家的圖案，16個文字、10張照片，想說的話溢於言表。

▲▼子瑜剛到韓國發文了。（圖／翻攝自子瑜IG）



事實上，這2天演出，Momo、娜璉、志效都有陸續透過IG發文致謝ONCE，且文字使用繁體中文，看得粉絲相當感動，其中，Momo在23日更是錄下子瑜站在台上講感言的一刻，她感性稱讚「子，妳好帥！」語氣既驕傲又替子瑜開心，TWICE之間的感情看得粉絲動容。

▲子瑜16字心裡話有洋蔥。（圖／翻攝自子瑜IG）