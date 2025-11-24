韓娛再添演員夫妻！《魷魚遊戲2》李雲山結婚了　激美婚紗曝光

記者張筱涵／綜合報導

韓星李雲山曾參演《魷魚遊戲2》，今（23日）正式與演員韓瑞伊完婚，兩人低調在非公開場地舉行婚禮，成為演藝圈最新誕生的明星夫妻檔。

▲李雲山和韓瑞伊結婚了。（圖／翻攝自Instagram／hadden_lee_）



李雲山在婚禮前2天透過社群向親友與粉絲公告喜訊，他表示：「雖然有些晚了，但我們終於要舉行婚禮了。本來應該一一親自拜訪向大家致意，但無法做到，真的很抱歉。」他也透露對婚後人生的期待：「對於我們即將踏出的新一步……也是一起邁出的步伐，希望大家多多給予支持與鼓勵。」

韓瑞伊22日也提前向外界分享心情：「我明天要結婚了。如果有未能親自向您致意的地方，還請見諒。」她並感謝所有給予祝福的人：「能在明天見到的各位，以及即使時間不允許、但仍然給我們很多祝福的所有人，真的非常感謝，之後也會再向大家問候。」

▲李雲山和韓瑞伊婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／hadden_lee_）



李雲山過去出演過《大風水》、《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》、《魷魚遊戲2》等劇，以及《雞不可失》、《攔截聲命線》、《獵魂者》、 《無間對決》 和《韓山島海戰》等多部電影。韓瑞伊則曾演出《Fighting Family》、《算命師們》、《我在拍你》等作品，各自在影視圈累積代表作。