TWICE罕曬子瑜獨影！藏10年心聲「2025夢想實現」23秒影片全看哭了

台灣女孩周子瑜10多年前獨自前往韓國演藝事業打拼，她是帶動小朋友前往韓國當練習生的動力，卻在出道10年來無法回到家鄉開唱，直到22、23日首度來到寶島。TWICE官方於23日更罕見公開她的獨影，子瑜獨自站在世運場內，環繞四周後，開心地跑起來，這幕看得粉絲哭出來，尤其是她戴著帽子的文字，更是催淚。

▲▼TWICE官方罕見曝子瑜個人的影片，她站在偌大的世運盡情奔跑。（圖／翻攝自TWICE IG）



TWICE首度來到台灣開唱，官方於23日演唱會開演前，罕見公開只有子瑜的獨影，她站在世運舞台前方，環視著四面八方以後，舉起雙手開心地跑起來，而帽子上寫著文字就是「my dream came true in 2025（我的夢想在2025實現了）」。

▲子瑜帽子寫著「2025夢想實現了」。（圖／翻攝自TWICE IG）



這個帽子對於粉絲與子瑜都有獨特意義，2025年初時，她就已經戴上帽子暗示著即將回故鄉開唱，當時官宣世運場時，她又再度戴上帽子，而如今她真的站上高雄舞台，也是配戴同一頂帽子，3次都象徵著她的初心，令人格外感動。

▲影片配樂是子瑜的偶像田馥甄。（圖／翻攝自TWICE IG）



不僅如此，子瑜的偶像是田馥甄，官方所PO出的影片配樂，既不是子瑜的solo歌曲，也不是TWICE的歌曲，而是偶像田馥甄的〈小幸運〉，這份感動讓歌迷看到都落下眼淚，23秒的影片彷彿播不完，讓人不斷想重播。