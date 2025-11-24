范冰冰奪后「微博發文2度遭刪」！深夜轉戰IG…首PO金馬照：風雨過後

記者潘慧中／綜合報導

范冰冰22日以《地母》奪下第62屆金馬獎的影后寶座，沒想到，工作室及她在個人微博的發文都接連遭到刪文，原因不明。對此，她23日深夜轉戰Instagram、Threads發聲了。

▲▼范冰冰深夜轉戰Instagram、Threads發聲。（圖／翻攝自Instagram、Threads／bingbing_fan）



有別於在微博的發文，范冰冰轉戰IG和Threads發文時，首度PO出金馬獎座，她坦言自己「看了很久很久，心裡有種說不出的滋味」，拍攝期間的點滴一一浮現，「那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間」，是她心中難以忘懷的。

▲范冰冰首度PO出金馬獎座。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）



范冰冰特別讚揚導演的領導與氣度，原因是對方始終以「最溫和的方式，守護著每一個演員的表演狀態」，從未聽過對方急躁或大聲說話，「他總能在關鍵時刻輕輕點亮靈感，讓角色一下子活了起來」。

▲▼范冰冰誇讚導演的領導與氣度。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan、Threads）



范冰冰也感謝導演在各種壓力之下仍「堅定地支持我、認定我」。雖然拍攝條件艱苦，馬來西亞劇組同仁卻總是帶著笑容，全心投入，「是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇跡，也讓華語電影人的執著，被世界看見。」

▲▼范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎的影后寶座。（圖／翻攝自Threads、Instagram／bingbing_fan）



回憶拍攝日常，范冰冰坦言：「與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。」那些時刻讓她對於未來方向更加堅定，「殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去…。」

范冰冰在文末以彩虹象徵信念，寫下：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！」