世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

陪伴許多學子成長的英文補教名師「徐薇老師」，因多年前在《康熙來了》說了一句「烤箱的東西拿出來一定要戴手套」的經典發言，讓眾人震驚她「天然呆」的程度太誇張，加上她五音不全唱著鄧麗君的名曲〈你怎麼說〉竟意外討喜，讓她擁有廣大粉絲追蹤。這兩年活躍於自媒體、直播的她，上周四（20日）突然現身世新大學，引起學生們熱烈回響，社群上滿是在校園野生捕獲她的發文，時報周刊CTWANT讀者也在「傳播大廈」捕捉到她本人，招牌紅眼鏡和包包頭，教人忍不住多看她好幾眼。

本刊讀者表示20日下午在世新大學傳播大廈，目擊站在走道中間滑手機，據讀者的觀察她看來好像是搞不定手機的功能，就這樣定在原地弄了很久，讀者表示：「徐薇的紅眼鏡和她的包包頭太鮮明，真的很難不發現她。」而當天下午也有許多世新大學的學生都在學校各處都捕獲到野生徐薇老師，有人在threads上發文表示在「舍我樓看到徐薇」，還想說《康熙來了》的經典笑哏：「好想過去跟她說烤箱要戴手套。」

據了解當天是世新校友香蕉哥哥回校演出，很多同學都正在看香蕉哥哥和KIWI姐姐現場表演，卻發現徐薇很搶戲的身影，香蕉哥哥賣力在台上唱跳，徐薇則在台下如大明星般到處揮手，還有同學跟徐薇拍照時說「我都有聽她唱歌」，愛唱歌的她配合度超高立刻哼了一句，讓眾人都嗨翻。有學生透露那天似乎是因為徐薇的兒子江大成當天在企管系幫同學講課，媽媽也跟著去湊熱鬧。

曾經主持過電視節目的徐薇，近年來雖然淡出演藝圈，但個人魅力無法擋，拍攝的短影音觀看次數驚人，生動好笑的行徑經常引起許多年輕觀眾喜愛與模仿。而徐薇也都稱這些粉絲叫「薇寶」，還成立了「薇寶商城」販賣起各項商品，甚至將她教英文的名句「I Can Teach you Better」製作成大學T，處處都是商機。

