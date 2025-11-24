ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

TWICE大巨蛋宣布3月加場
週休三日連署過關了！
NanaQ「不拜金女清單」掀戰
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁朝偉 邱淑貞 李明依 子瑜 陳為民 鹿晗 王彩樺 Lisa

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

娛樂報報／野生捕獲徐薇現身世新大學　跟香蕉哥哥搶鋒頭

▲徐薇上周突然現身世新大學。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

陪伴許多學子成長的英文補教名師「徐薇老師」，因多年前在《康熙來了》說了一句「烤箱的東西拿出來一定要戴手套」的經典發言，讓眾人震驚她「天然呆」的程度太誇張，加上她五音不全唱著鄧麗君的名曲〈你怎麼說〉竟意外討喜，讓她擁有廣大粉絲追蹤。這兩年活躍於自媒體、直播的她，上周四（20日）突然現身世新大學，引起學生們熱烈回響，社群上滿是在校園野生捕獲她的發文，時報周刊CTWANT讀者也在「傳播大廈」捕捉到她本人，招牌紅眼鏡和包包頭，教人忍不住多看她好幾眼。

本刊讀者表示20日下午在世新大學傳播大廈，目擊站在走道中間滑手機，據讀者的觀察她看來好像是搞不定手機的功能，就這樣定在原地弄了很久，讀者表示：「徐薇的紅眼鏡和她的包包頭太鮮明，真的很難不發現她。」而當天下午也有許多世新大學的學生都在學校各處都捕獲到野生徐薇老師，有人在threads上發文表示在「舍我樓看到徐薇」，還想說《康熙來了》的經典笑哏：「好想過去跟她說烤箱要戴手套。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

娛樂報報／野生捕獲徐薇現身世新大學　跟香蕉哥哥搶鋒頭

▲徐薇近期在她的商城賣起大學T。（圖／翻攝自徐薇臉書）

據了解當天是世新校友香蕉哥哥回校演出，很多同學都正在看香蕉哥哥和KIWI姐姐現場表演，卻發現徐薇很搶戲的身影，香蕉哥哥賣力在台上唱跳，徐薇則在台下如大明星般到處揮手，還有同學跟徐薇拍照時說「我都有聽她唱歌」，愛唱歌的她配合度超高立刻哼了一句，讓眾人都嗨翻。有學生透露那天似乎是因為徐薇的兒子江大成當天在企管系幫同學講課，媽媽也跟著去湊熱鬧。

曾經主持過電視節目的徐薇，近年來雖然淡出演藝圈，但個人魅力無法擋，拍攝的短影音觀看次數驚人，生動好笑的行徑經常引起許多年輕觀眾喜愛與模仿。而徐薇也都稱這些粉絲叫「薇寶」，還成立了「薇寶商城」販賣起各項商品，甚至將她教英文的名句「I Can Teach you Better」製作成大學T，處處都是商機。

延伸閱讀
大哥搏感情1／直擊！胡瓜帶隊出任務婆媽粉圍觀險暴動　笑點滿滿超接地氣
芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限　鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北！　豪華陣容齊聚婚宴…李明依曝新人身分

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北！　豪華陣容齊聚婚宴…李明依曝新人身分

12小時前

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

4小時前

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

13小時前

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

13小時前

TWICE後台塞爆台味美食！子瑜欽點小吃名單曝　姐姐們狂讚：超好吃

TWICE後台塞爆台味美食！子瑜欽點小吃名單曝　姐姐們狂讚：超好吃

12小時前

鹿晗3.6億豪宅內裝曝光！　「衛生紙盒就要3000元」奢華家具驚呆網

鹿晗3.6億豪宅內裝曝光！　「衛生紙盒就要3000元」奢華家具驚呆網

11小時前

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高！陳為民108字撂重話：國恥

看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高！陳為民108字撂重話：國恥

19小時前

最美星二代是她！王彩樺愛女撞臉 Lisa「4歲被稱天生明星」　她揭擇婿條件

最美星二代是她！王彩樺愛女撞臉 Lisa「4歲被稱天生明星」　她揭擇婿條件

14小時前

唐嫣才爆離婚「低調現身羅晉父親葬禮」　爸爸同行致意互動掀關注

唐嫣才爆離婚「低調現身羅晉父親葬禮」　爸爸同行致意互動掀關注

18小時前

高慧君抗病7年非工作不出門　坐河邊感受紛雜「與自己和解」

高慧君抗病7年非工作不出門　坐河邊感受紛雜「與自己和解」

20小時前

范冰冰奪金馬影后「陸網封鎖消息」　不到12小時全面下架⋯連吃大閘蟹都遭刪

范冰冰奪金馬影后「陸網封鎖消息」　不到12小時全面下架⋯連吃大閘蟹都遭刪

15小時前

NanaQ列「不拜金女清單」掀論戰！　省1錢網傻眼：第一次看到

NanaQ列「不拜金女清單」掀論戰！　省1錢網傻眼：第一次看到

14小時前

熱門影音

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」

獻給台灣ONCE的〈ONE SPARK〉 TWICE世巡首放「35秒煙火秀」
范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
任達華跌倒

任達華跌倒
TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜
蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～
范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）

范冰冰奪金馬女主角　爆哭脫口：GAN（？）
王品澔金馬獎露面 避談不倫簡廷芮風波

王品澔金馬獎露面 避談不倫簡廷芮風波
《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
陳意涵自爆「衣服快掉了」　頒的獎「剛好老公也入圍」

陳意涵自爆「衣服快掉了」　頒的獎「剛好老公也入圍」
曾敬驊得獎從台上哭到後台　曝小時候外號「愛哭的」

曾敬驊得獎從台上哭到後台　曝小時候外號「愛哭的」
蔡淑臻想得金鐘獎：給支持者最好的回報

蔡淑臻想得金鐘獎：給支持者最好的回報
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

看更多

【伍佰跳TWICE？！】不遞麥改遞試喝杯　還大跳TT超違和XD

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

韓娛再添演員夫妻！《魷魚遊戲2》李雲山結婚了　激美婚紗曝光

27分鐘前90

TWICE罕曬子瑜獨影！藏10年心聲「2025夢想實現」23秒影片全看哭了

1小時前0

陳子語廣告現場傻眼！　聽經紀人烙這句怒：通告用騙的還好意思說

1小時前712

范冰冰奪后「微博發文2度遭刪」！深夜轉戰IG…首PO金馬照：風雨過後

2小時前52

郁方尪阿布達比出差腹痛！　求助AI揪盲腸炎「緊急開刀保命」

2小時前31

世新大學捕獲野生「英文補教名師」！招牌紅眼鏡被認出 網：很難不發現

2小時前1

11月24日星座運勢／水瓶財運掌握未來趨勢　雙魚展開感情新機會

3小時前33

唐綺陽運勢／雙魚把握住桃花！巨蟹「感情有望修復」牡羊小心過勞

4小時前85

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

11小時前109

鹿晗3.6億豪宅內裝曝光！　「衛生紙盒就要3000元」奢華家具驚呆網

讀者迴響

熱門新聞

  1. 梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分
    12小時前4048
  2. 直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機
    4小時前165
  3. 直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣
    13小時前2613
  4. TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場
    13小時前2212
  5. 子瑜媽搬來整個夜市！TWICE後台塞爆台味美食
    12小時前3613
  6. 鹿晗3.6億豪宅內裝曝光「衛生紙盒就要3000元」
    11小時前209
  7. 看「台灣測速照相地圖」比監獄密度高
    19小時前8070
  8. 王彩樺愛女撞臉Lisa！網封「最美星二代」　
    14小時前2613
  9. 唐嫣才爆離婚「低調現身羅晉父親葬禮」
    18小時前1
  10. 高慧君抗病7年坐河邊感受紛雜「與自己和解」
    20小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合