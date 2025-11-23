ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
玖壹壹合體滅火器掀暴動！　洋蔥受封「鐵蛋300哥」原因曝

▲玖壹壹受邀火球祭演出。（圖／夥球擊提供）

▲玖壹壹受邀火球祭演出。（圖／夥球擊提供）

記者翁子涵／台北報導

「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（24日）於桃園樂天棒球場進入第二日，玖壹壹也受邀演出，健志見到滿場觀眾，興奮喊話：「火球祭你們好嗎！超讚超讚，第一年來我覺得氣氛非常好，還有現場各位也非常棒，火球祭就是讚。」更表示：「剛好兩個禮拜前，我跟大正哥去打高爾夫球，這是破百的照片，大正哥人非常好，就是為人非常的親切，也非常Local，我們這裡有首歌想為他而唱。」接著演唱《Local》，氣氛嗨翻。

▲▼滅火器、玖壹壹合體演出。（圖／夥球擊提供）

▲▼滅火器、玖壹壹合體演出。（圖／夥球擊提供）

▲▼滅火器、玖壹壹。（圖／夥球擊提供）

玖壹壹健志今年迷上打高爾夫球，也因此結緣楊大正，彼此成為球友，兩團也在澎湖追風音樂節相約吃飯而熟識，玖壹壹和滅火器今晚也共同演唱《曾經瘋狂》，驚喜彩蛋讓全場尖叫聲不斷。

而近來熱愛騎腳踏車的洋蔥，透露自己最近才從台中騎到墾丁，耗費13多個小時騎了300多公里，一旁的春風打趣虧：「他外號叫『鐵蛋』、『300哥』。」對於首度來到火球祭演出，玖壹壹也直讚：「今天來觀摩他們辦得好的地方，視覺、聯名商品，還有雙舞台都很厲害。」

提到先前主辦的「南北貳路音樂節」，原本邀請Energy共同演出，不料坤達、書偉因閃兵被起訴，宣告暫停演藝事業到明年，無奈缺席演出，玖壹壹表示前陣子都有傳訊關心坤達，「畢竟他們原本是我們的表演嘉賓，關心一下，希望之後有機會再合作。」
 

