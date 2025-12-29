比佛利貴婦閨蜜檔「雙雙婚變」　安海瑟薇造型師加盟…搗亂名媛圈

記者黃庠棻／台北報導

想知道好萊塢名媛私底下都在吵什麼？想看看一週租金千萬的超級遊艇上會發生什麼荒唐事？ROCK Networks宣布攜手NBCUniversal International Networks & DTC，於 ROCK Entertainment頻道推出主打真人實境秀與真實犯罪的「Universal DIVA」。

▲《比佛利山貴婦的真實生活》第15季。（圖／杰德影音提供）

自2026年1月5日起，每週一至週三晚間十點半，集結歐美最火熱的兩大實境秀《比佛利山貴婦的真實生活》第 15 季（The Real Housewives of Beverly Hills S15）、《海上私生活：地中海篇》第 10 季（Below Deck Mediterranean S10），並加入真實犯罪影集《非自然死亡》第 6 季 (Accident, Suicide, Or Murder S6)，打造從陸地奢華到海上抓馬、再到懸疑真相的「深夜強檔三部曲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《比佛利山貴婦的真實生活》第15季。（圖／杰德影音提供）

全新第 15 季的《比佛利山貴婦的真實生活》（The Real Housewives of Beverly Hills）被外媒譽為「最動盪的一季」。核心成員Kyle Richards與Dorit Kemsley雙雙面臨豪門婚變，昔日恩愛的夫妻將在鏡頭前上演真實的離婚攻防戰，為了贍養費與名聲，昔日姐妹淘隨時可能翻臉不認人。

▲《比佛利山貴婦的真實生活》第15季。（圖／杰德影音提供）

本季最大亮點莫過於好萊塢傳奇造型師Rachel Zoe正式加盟，這位曾一手打造安海瑟薇（Anne Hathaway）等影后經典紅毯造型的時尚女魔頭，將如何攪動名媛圈？當派對上的香檳換成了火藥味，這場真人演出的「上流戰爭」絕對比影集更辛辣。

▲《比佛利山貴婦的真實生活》第15季。（圖／杰德影音提供）

另一方面，鏡頭轉向巴塞隆納蔚藍海岸，熱播全球的《海上私生活第 10 季：地中海篇》（Below Deck Mediterranean）同步登場。本季由台灣觀眾最熟悉的「鐵血女船長」Captain Sandy領軍，並找回人氣最高的Aesha Scott擔任首席管家。

▲《海上私生活第10季：地中海篇》。（圖／杰德影音提供）

看似夢幻的超級遊艇之旅，背後卻是失控的災難現場。本季首組賓客便豪擲高達3萬歐元（約台幣110萬元）的天價小費，但這筆錢並不好賺，除了要應付奧客半夜指定「四川雞」、甚至發生「主菜被船員吃掉」的荒謬事件，狹窄的船員艙內更爆發多角戀情。

▲《海上私生活第10季：地中海篇》。（圖／杰德影音提供）

面對工作出包與私生活失控，Captain Sandy罕見動怒直接開除，並撂下狠話「誰再出包，現在就滾下船！」

▲《海上私生活第10季：地中海篇》。（圖／杰德影音提供）

除了名媛內鬥與遊艇秘辛之外，真實犯罪紀錄片影集《非自然死亡》第 6 季 （Accident, Suicide, Or Murder S6），每集聚焦一起疑點重重的死亡案件。透過警方第一手調查資料、關鍵法醫證據與人物訪談，重新檢視究竟是意外、自殺還是預謀謀殺？在深夜十點半，帶領觀眾穿透謊言，尋找被掩蓋的真相。

▲《非自然死亡》第6季。（圖／杰德影音提供）