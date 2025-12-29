ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
游安順11歲萌兒大銀幕出道！高捷看完成果點頭狂讚「來北館泡茶」

記者黃庠棻／台北報導

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出等黃金演員陣容，今（29）日該片舉辦首映會，主演群齊聚一堂分享拍片心得。

▲▼《叫我驅魔男神》首映會-林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦、高捷、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞。（圖／記者周宸亘攝）

▲《叫我驅魔男神》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《叫我驅魔男神》今（29）日在松仁威秀舉辦首映會，主演群林哲熹、阿健巴吉瓦（ArjanBajwa）、高捷、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞、游禮與出品方徐順理、導演陳玫君、共同製片GayathiriGuliani揭一同出席。

▲▼《叫我驅魔男神》首映會-林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦、高捷、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞。（圖／記者周宸亘攝）

▲《叫我驅魔男神》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

林哲熹與游安順這次在《叫我驅魔男神》中飾演爺孫，特別的是游安順11歲的親生兒子游禮也在片中軋上一角，他透露自己因為工作太忙還沒有事先看過片，將會在首映會上驗收兒子的表現，一旁已經看過片的高捷則大讚「過關了，歡迎他常來『北館』泡茶」。

▲▼《叫我驅魔男神》首映會-游安順。（圖／記者周宸亘攝）

▲游安順與兒子游禮。（圖／記者周宸亘攝）

男主角林哲熹近期多在國外進修，難得回到台灣宣傳新片，笑說有點緊張，甚至還在想「首映會通常都會做什麼」，但久違跟劇組聚再一起仍感到相當開心。回憶片中的動作戲，林哲熹表示劇組整整拍了一個禮拜，大讚美術組花了很多心血親自造景，直呼「能體會到拍漫威電影的感覺」。

▲▼《叫我驅魔男神》首映會-林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦。（圖／記者周宸亘攝）

▲《叫我驅魔男神》首映會，林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦。（圖／記者周宸亘攝）

時隔兩年來台的印度男神阿健巴吉瓦則直呼「這是第一部台印合作的電影，要上映了非常高興」，也坦言這是自己第一次跨出寶萊塢、在國際上合作，很期待未來還能有台印合作的機會，一旁的高捷則點頭附和「這代表我們也要前進寶萊塢了」。

▲▼《叫我驅魔男神》首映會-林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦。（圖／記者周宸亘攝）

▲《叫我驅魔男神》首映會，林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦。（圖／記者周宸亘攝）

這次在《叫我驅魔男神》中飾演最大反派的懷秋則坦言「希望可以進戲院支持我們，演員都花了很多心血，導演、老闆，動畫做得很用心，希望跨年的時候觀眾可以進戲院紓壓」，他更表示演反派很好玩，可以自由塑造角色，坦言自己正在準備下一個作品，屆時要演一個好人，直呼「還會想說好人好難，到底要怎麼演」。

▲▼《叫我驅魔男神》首映會-高捷、張懷秋、吳震亞。（圖／記者周宸亘攝）

▲《叫我驅魔男神》首映會，張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／記者周宸亘攝）

眾人被問到票房公約，如果《叫我驅魔男神》破億的話，懷秋會要求王陽明捐出勞力士手錶一支送給觀眾；印度男神阿健則喊話破億的話，會有更多台印合作的機會，最終由導演決定，如果成功破億，劇組演員們會編一隻新的寶萊塢舞蹈獻給觀眾。

▲▼《叫我驅魔男神》首映會-林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦、高捷、張懷秋、游安順。（圖／記者周宸亘攝）

▲《叫我驅魔男神》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

叫我驅魔男神林哲熹雷嘉汭阿建巴吉瓦張懷秋游安順江譚佳彥吳震亞大根高捷

