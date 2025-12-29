游安順11歲萌兒大銀幕出道！高捷看完成果點頭狂讚「來北館泡茶」

記者黃庠棻／台北報導

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出等黃金演員陣容，今（29）日該片舉辦首映會，主演群齊聚一堂分享拍片心得。

▲《叫我驅魔男神》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《叫我驅魔男神》今（29）日在松仁威秀舉辦首映會，主演群林哲熹、阿健巴吉瓦（ArjanBajwa）、高捷、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞、游禮與出品方徐順理、導演陳玫君、共同製片GayathiriGuliani揭一同出席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《叫我驅魔男神》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）

林哲熹與游安順這次在《叫我驅魔男神》中飾演爺孫，特別的是游安順11歲的親生兒子游禮也在片中軋上一角，他透露自己因為工作太忙還沒有事先看過片，將會在首映會上驗收兒子的表現，一旁已經看過片的高捷則大讚「過關了，歡迎他常來『北館』泡茶」。

▲游安順與兒子游禮。（圖／記者周宸亘攝）

男主角林哲熹近期多在國外進修，難得回到台灣宣傳新片，笑說有點緊張，甚至還在想「首映會通常都會做什麼」，但久違跟劇組聚再一起仍感到相當開心。回憶片中的動作戲，林哲熹表示劇組整整拍了一個禮拜，大讚美術組花了很多心血親自造景，直呼「能體會到拍漫威電影的感覺」。

▲《叫我驅魔男神》首映會，林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦。（圖／記者周宸亘攝）

時隔兩年來台的印度男神阿健巴吉瓦則直呼「這是第一部台印合作的電影，要上映了非常高興」，也坦言這是自己第一次跨出寶萊塢、在國際上合作，很期待未來還能有台印合作的機會，一旁的高捷則點頭附和「這代表我們也要前進寶萊塢了」。

▲《叫我驅魔男神》首映會，林哲熹、ArjanBajwa阿健巴吉瓦。（圖／記者周宸亘攝）

這次在《叫我驅魔男神》中飾演最大反派的懷秋則坦言「希望可以進戲院支持我們，演員都花了很多心血，導演、老闆，動畫做得很用心，希望跨年的時候觀眾可以進戲院紓壓」，他更表示演反派很好玩，可以自由塑造角色，坦言自己正在準備下一個作品，屆時要演一個好人，直呼「還會想說好人好難，到底要怎麼演」。

▲《叫我驅魔男神》首映會，張懷秋、高捷、吳震亞。（圖／記者周宸亘攝）

眾人被問到票房公約，如果《叫我驅魔男神》破億的話，懷秋會要求王陽明捐出勞力士手錶一支送給觀眾；印度男神阿健則喊話破億的話，會有更多台印合作的機會，最終由導演決定，如果成功破億，劇組演員們會編一隻新的寶萊塢舞蹈獻給觀眾。





▲《叫我驅魔男神》舉辦首映會。（圖／記者周宸亘攝）