aespa Ningning缺席《紅白》！捲原爆爭議　SM突公告：染流感不參加

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團aespa中籍成員Ningning因為過去曾PO出一張神似「原子彈爆炸蕈狀雲」的檯燈照，被部分日本網友質疑輕視原爆受害者，因而遭抵制參加《第76屆NHK紅白歌唱大賽》。電視台NHK原表示希望aespa能照常全員登台，但SM娛樂卻在29日證實Ningning不會出場。

▲aespa Ningning確定缺席《紅白》。（圖／翻攝自Instagram／aespa_official、imnotningning）

aespa所屬經紀公司SM娛樂於29日發出公告，表示Ningning因一直感到身體不舒服，因此前往醫院看診，最終被診斷出是感染流感，「根據醫療團隊意見，Ningning需要充分休息與靜養。因此我們已與NHK協商，這次的《紅白歌唱大賽》將由Karina、Giselle、Winter三位成員出演。對於這樣突然的消息深感抱歉，懇請大家的諒解。」

另一方面，SM娛樂也針對Ningning的爭議事件做出回應，表示：「關於Ningning在社群媒體上的貼文引發許多指責，雖然該貼文並無特定目的或意圖，但我們對於引起大眾憂慮一事，感到沈重，也虛心接受。今後會更加謹慎注意。」