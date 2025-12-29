八點檔女星突PO婚戒照！　淚揭背後暖心真相：我是個幸福的小女孩

記者王靖淳／綜合報導

女星顏曉筠11月底遭遇嚴重車禍，而她正在8點檔《好運來》演出關鍵角色「江芸菲」，傷勢讓她不得不暫別劇組，由白家綺臨時接棒演出。為此，今（29）日她在社群發文曬出婚戒照，同時也解釋這背後的特殊意義，「我是個幸福的小女孩，我始終這麼認為。」

▲顏曉筠。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

顏曉筠感性發文，分享自己對於人生的體悟與近期獲得的感動。她認為每個人的追求不同，而她渴望的是「盡情燃燒自己生命，讓它像煙火般絢爛」，並在動靜之間尋找平衡。對她而言，身為人的重要元素之一便是「幸福感」，無論是自我創造或藉由外在感知，她都努力讓自己遊走其中以保持快樂。

而近期讓她感受到滿滿幸福的來源，正是來自演藝圈前輩方馨與白家綺的溫暖關懷。顏曉筠坦言，儘管兩位姐姐都有各自忙碌的生活，卻仍願意撥出時間關心她，只為了讓她不感到孤單。對於這份「願意付出時間和愛的心思給小師妹」的舉動，以及彼此分享經驗、互相傾聽的日常點滴，都讓她內心充滿感恩，直呼這是讓幸福感大大提升的最佳來源。

▲顏曉筠解釋PO婚戒照的原因。（圖／翻攝自Facebook／顏曉筠）

顏曉筠透露，白家綺把劇中角色芸菲的婚戒送給她，讓她難掩激動情緒，低頭捧著戒指，淚水瞬間潰堤。她形容在淚光的折射下，「婚戒上的鑽石既模糊又閃耀」，每次試圖深呼吸平復心情，卻反而讓淚水流得更兇，只能不斷哽咽地說著謝謝。顏曉筠在文末特別點名感謝白家綺，感性地寫道：「家綺姊，妳用了專屬於自己的浪漫，對待我和芸菲，謝謝妳給我們的愛，這戒指也承載了我、你和江芸菲三個人的獨家回憶。」