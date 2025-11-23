ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

70歲任達華跌倒「3秒自救片瘋傳」
表面客氣私底下八卦台的三大星座！
子瑜帶TWICE來高雄「韓網友齊祝福」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范冰冰 陳匡怡 張孝全 TWICE 曾國城 娜璉 子瑜 Sana

TWICE後台塞爆台味美食！子瑜欽點小吃名單曝　姐姐們狂讚：超好吃

▲▼TWICE今晚繼續在高雄世運開唱 。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲TWICE今晚繼續在高雄世運開唱 。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者閔文昱／綜合報導

韓國女團TWICE睽違10年再度來台開唱，22、23日連兩天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」巡迴演唱會，吸引超過5萬名粉絲進場支持。台灣成員周子瑜出道後首次在家鄉高雄登台，她興奮喊著，「我終於帶我的成員們一起來高雄了！」而她也不忘發揮地主之誼，特別請媽媽準備滿桌台灣小吃招待團員。

子瑜媽受訪透露，這次準備的全是女兒「欽點」的台味美食，包括大腸包小腸、大腸麵線、滷肉飯、滷味、雞排、珍珠奶茶與鳳梨酥等，「都是她傳給我叫我去買的」，而姐姐們吃得讚不絕口。她也額外帶上台南伴手禮如「深緣及水」點心、卡哩卡哩，甚至連黑糖波霸鮮奶都是因韓方工作人員指定，喝完後還特別標註子瑜發文喊愛心，引發店家意外爆紅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周子瑜的母親Lydia燕玲跟周子瑜合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia）

▲周子瑜跟媽媽合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia）

不只子瑜家庭熱情款待，藝人陶晶瑩也默默出力，連續兩天替TWICE準備早餐，內容包括飯糰、蛋餅等，讓團員們直呼暖心。此外，TWICE隊長志效演唱會前更被捕捉到在高雄街頭慢跑，她還在限時動態以繁體中文寫下，「今天演出也已經準備好，加油了！」展現十足的自律與親和力。

台灣小吃如同「搬來整個夜市」般塞滿後台，TWICE團員大讚美味，子瑜媽也感動地說，「她們都說很好吃！」台灣美食魅力再次征服韓國天團，讓這趟高雄開唱充滿濃濃家鄉味。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

TWICE子瑜高雄演唱會台灣小吃陶晶瑩

推薦閱讀

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相：把我逼瘋

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相：把我逼瘋

11/22 21:47

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！　網讚嘆：今晚還有一場欸

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！　網讚嘆：今晚還有一場欸

7小時前

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

11/22 16:52

范冰冰奪金馬影后「陸網封鎖消息」　不到12小時全面下架⋯連吃大閘蟹都遭刪

范冰冰奪金馬影后「陸網封鎖消息」　不到12小時全面下架⋯連吃大閘蟹都遭刪

4小時前

范冰冰金馬後台爆哭！　視訊導演「哭成大花臉」畫面曝光

范冰冰金馬後台爆哭！　視訊導演「哭成大花臉」畫面曝光

23小時前

資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵

資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵

15小時前

吳婉君認了「結束孽緣」！半夜鬆口真實心聲：最近腦子不太好使

吳婉君認了「結束孽緣」！半夜鬆口真實心聲：最近腦子不太好使

10小時前

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

1小時前

《我結》希雪夫婦相隔11年「見到面了」！　Cherry OPPA掀回憶殺

《我結》希雪夫婦相隔11年「見到面了」！　Cherry OPPA掀回憶殺

11小時前

TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

22小時前

直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE　Sana感動：你們太浪漫

直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE　Sana感動：你們太浪漫

11/22 19:44

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

1小時前

熱門影音

王品澔金馬獎露面 避談不倫簡廷芮風波

王品澔金馬獎露面 避談不倫簡廷芮風波
柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」
許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友

許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友
坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

看更多

李沐的「多重撞臉宇宙」XD 被說像柯佳嬿.Fumi阿姨.唐鳳

即時新聞

剛剛
剛剛
52分鐘前38

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北！　豪華陣容齊聚婚宴…李明依曝新人身分

1小時前63

TWICE後台塞爆台味美食！子瑜欽點小吃名單曝　姐姐們狂讚：超好吃

1小時前66

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

1小時前21

直擊／5.5萬人狂喊安可！TWICE重回舞台「加碼限定神曲」子瑜：我們會再回來

1小時前64

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

2小時前40

NanaQ列「不拜金女清單」掀論戰！　省1錢網傻眼：第一次看到

2小時前120

直擊／子瑜眼眶泛紅：等這天很久了… 「看到她快哭出來」TWICE衝上來擁抱

2小時前76

最美星二代是她！王彩樺愛女撞臉 Lisa「4歲被稱天生明星」　她揭擇婿條件

3小時前70

直擊／TWICE第二天5萬人嗨爆！娜璉抓包點名「子瑜爸爸」還坐著 全場笑翻

3小時前50

直擊／TWICE才唱5首舞台險現意外！Sana神救援「白毛巾擦地」解救隊友

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕
    11/22 21:472612
  2. 高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效
    7小時前3215
  3. 曾國城瘦成一道閃電
    11/22 16:52167
  4. 范冰冰奪金馬「陸網封鎖消息」
    4小時前4240
  5. 范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」
    23小時前3227
  6. 資深名嘴逆風心疼粿粿！
    15小時前3027
  7. 吳婉君認了「結束孽緣」！
    10小時前2624
  8. TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場
    1小時前126
  9. 《我結》希雪夫婦相隔11年「見到面了」
    11小時前
  10. TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究
    22小時前2411
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合