TWICE後台塞爆台味美食！子瑜欽點小吃名單曝　姐姐們狂讚：超好吃

韓國女團TWICE睽違10年再度來台開唱，22、23日連兩天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」巡迴演唱會，吸引超過5萬名粉絲進場支持。台灣成員周子瑜出道後首次在家鄉高雄登台，她興奮喊著，「我終於帶我的成員們一起來高雄了！」而她也不忘發揮地主之誼，特別請媽媽準備滿桌台灣小吃招待團員。

子瑜媽受訪透露，這次準備的全是女兒「欽點」的台味美食，包括大腸包小腸、大腸麵線、滷肉飯、滷味、雞排、珍珠奶茶與鳳梨酥等，「都是她傳給我叫我去買的」，而姐姐們吃得讚不絕口。她也額外帶上台南伴手禮如「深緣及水」點心、卡哩卡哩，甚至連黑糖波霸鮮奶都是因韓方工作人員指定，喝完後還特別標註子瑜發文喊愛心，引發店家意外爆紅。

不只子瑜家庭熱情款待，藝人陶晶瑩也默默出力，連續兩天替TWICE準備早餐，內容包括飯糰、蛋餅等，讓團員們直呼暖心。此外，TWICE隊長志效演唱會前更被捕捉到在高雄街頭慢跑，她還在限時動態以繁體中文寫下，「今天演出也已經準備好，加油了！」展現十足的自律與親和力。

台灣小吃如同「搬來整個夜市」般塞滿後台，TWICE團員大讚美味，子瑜媽也感動地說，「她們都說很好吃！」台灣美食魅力再次征服韓國天團，讓這趟高雄開唱充滿濃濃家鄉味。