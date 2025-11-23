范冰冰奪金馬影后「陸網封鎖消息」　不到12小時全面下架⋯連吃大閘蟹都遭刪

記者蕭采薇／台北報導

范冰冰以馬來西亞電影《地母》拿下新科金馬影后，她雖未能來台出席，但仍透過導演張吉安以電話、視訊的方式，發表感言和親自確認獎盃。范冰冰透露收到超過650則祝賀的訊息，光回覆就整晚都不用睡了。但相隔不到12小時，范冰冰在金馬拿下影后的消息，在中國社群平台已全數封鎖。

▲范冰冰視訊領獎，在手機的另一頭爆哭到不行。（圖／金馬執委會提供）

《地母》一片在本屆金馬獎表現亮眼，除了范冰冰榮獲最佳女主角，也囊括了最佳原創電影歌曲和最佳攝影兩項大獎。然而，與台灣及國際媒體的熱烈報導形成鮮明對比的是，范冰冰獲獎的消息在中國大陸的社群平台卻遭到全面「噤聲」。

▲范冰冰獲得金馬影后的喜訊，卻在中國社群平台全面封鎖。（圖／翻攝自微博）

不僅微博、微信等主要平台幾乎搜尋不到相關資訊，即使有零星討論也迅速被刪除，相關影片也遭到廣泛下架。就連范冰冰深夜發的「吃大匣蟹慶祝」照片都被刪除。不少中國網友也傻眼表示：「吃個大匣蟹怎麼了？」還在「范冰冰超話」開啟曬大匣蟹照片的串連，用擦邊球的方式祝賀她。

▲范冰冰得獎的相關影片，遭陸網全面下架。（圖／翻攝自微博）

這項舉動引發了廣泛的猜測與討論，外界普遍認為這與范冰冰過去的逃稅風波，以及中國官方對藝人形象和輿論的嚴格管控有關。儘管范冰冰近年來積極尋求復出，並在海外影視作品中嶄露頭角，但顯然其在中國大陸的「解禁」之路依然漫長。

▲范冰冰「吃大匣蟹慶祝」照片都被刪除，粉絲因此開啟大匣蟹照片串連，用擦邊球的方式祝賀她。（圖／翻攝自微博）