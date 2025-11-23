于朦朧劇組「募11萬辦追思會」遭抵制！　YTR揭詭異原因：二次傷害

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧在9月墜樓身亡，儘管警方已排除刑事案件的可能性，但因案件疑點重重，揣測與傳言始終未曾平息。大陸YouTuber「大宇拍案驚奇」大宇日前拍片談論此案，提到于朦朧生前參與的劇組突然募款要辦追思會，舉動相當不合理，也引起粉絲反彈。

▲于朦朧主演的《一傘煙雨》在去年播出。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

大宇指出，現在真相還未明，但于朦朧生前參與的《一傘煙雨》劇組近日突然宣布，打算要辦一場追悼會，整體規模不小，甚至連場地、佈置、人數規劃都相當明確。大宇引述消息指，劇組預計場地要準備大約一週的時間，「場內花費要2.6萬（人民幣，約新台幣11.6萬元）來佈置，計畫容納人數是200人。」

▲▼《一傘煙雨》劇組計劃為于朦朧舉辦追悼會。（圖／翻攝自YouTube／大宇拍案驚奇）

大宇質疑，這筆錢對劇組來說完全是小錢，但他們卻不願自行負擔，反而向于朦朧的粉絲提出募款要求，舉動相當不合理，「這不是侮辱人和二次傷害嗎？」大宇表示，雖然劇組可能和于朦朧的死沒有直接關連，但對方先前並未對整起事件有任何表態，「現在突然要搞追悼會，讓人覺得怪怪的，所以有朦朧的粉絲出於種種原因呼籲抵制，不予承認。」

▲于朦朧粉絲抵制劇組追悼會。（圖／翻攝自YouTube／大宇拍案驚奇）