孫淑媚激辣戰袍掀暴動！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了

▲ 孫淑媚化身台版Jennie大跳〈like JENNIE〉。（圖／華貴娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫淑媚22日在高雄流行音樂中心，舉辦人生首場大型個唱「MAY好三十」，孫淑媚更使出渾身解術，化身台版Jennie大跳〈like JENNIE〉嗨爆全場，開場以紅色花朵戰袍亮相，刷著電吉他帥氣出場，以磅礴的氣勢連飆多首經典金曲，從〈不通將阮放〉、〈你著忍耐〉，唱到〈愛到坎站〉，再到全場大合唱的〈媽媽你無對我講〉，還找來因戲結緣的好友丁寧和鍾欣凌組團大唱〈Golden〉，令讓全場粉絲驚呼太超值。

▲▼ 孫淑媚與好友丁寧和鍾欣凌組團大唱〈Golden〉。（圖／華貴娛樂提供）



演唱會中段，她火力全開將舞台瞬間變成舞池，並換上勁裝，與高雄在地舞團一起大跳〈like JENNIE〉，展現出苦練一個多月的舞技，孫淑媚從眼神到肢體語言都充滿自信魅力，只是一跳完就自虧：「有看過這麼喘的Jennie嗎？」這段突破性的熱舞演出讓台下歌迷尖叫聲連連，紛紛表示：「完全是女團等級！」、「三十年沒白等，孫淑媚真的什麼都辦得到！」

而演出前對嘉賓保密到家的孫淑媚，演唱會驚喜送好送滿，她找來因拍攝戲劇《拜六禮拜》成為好姐妹的丁寧和鍾欣凌，三人合唱主演戲劇的主題曲〈拜六禮拜〉，跟著他們歌聲彷彿回到劇中情節感受喜怒哀樂。但別以為「週六姐妹」合體只有這樣，接下來畫風一變，三人變身偶像女團，還搞笑按照身形將團名取名『SML』宣布正式出道，三人穿著牛仔風團服、跳著整齊劃一的排舞，飆唱獵魔女團歌曲〈Golden〉，驚喜橋段讓現場粉絲驚呼連連。

為了人生第一場演場會，孫淑媚重金打造頂級聲光效果，搭配精心設計的巨型LED與機關舞台，讓整場演出充滿國際級水準的視覺震撼，更準備多套華麗服裝，還笑稱服裝布料會一套比一套少，要爸爸不要生氣，而人生最大願望是當米蟲的她，在演出最後還把枕頭棉被穿上身，把舞台當床直接躺，開心大喊：「粉絲都是自己人，我想要怎樣都可以。」

