70歲任達華跌倒「3秒自救片瘋傳」
表面客氣私底下八卦台的三大星座！
子瑜帶TWICE來高雄「韓網友齊祝福」
許瑋甯爆「找蕭敬騰團隊開公司」！當媽後下一步動向曝：單打獨鬥很辛苦

自己當頭家／獨家！生子後事業魂爆發　許瑋甯找蕭敬騰團隊開公司

▲許瑋甯產後立刻接下表坊舞台劇演出，同時大動作招募新公司團隊。

圖文／鏡週刊

許瑋甯將於11月28日與邱澤在文華東方酒店舉行婚禮，她近期不僅忙於婚禮籌備，還要照顧剛滿3個月的兒子、排練並宣傳舞台劇，可說是忙得不可開交。另外她又自組公司招兵買馬，據悉，已請曾是蕭敬騰團隊的夥伴來掌管經紀事務。

今年初出席春酒宴時，許瑋甯便表示與「抓馬文化」合組公司，未來將會投入影視製作領域，她也透露身邊暫無經紀人。由於當時已懷孕，許多規劃尚未確定，如今孩子呱呱墜地，生活方向逐漸明朗，自行帶領經紀團隊成為她接下來的必然步驟。

自己當頭家／獨家！生子後事業魂爆發　許瑋甯找蕭敬騰團隊開公司

▲去年許瑋甯（左）和柯震東（右）因迷你劇集《不夠善良的我們》，雙雙獲得金鐘獎肯定。

人生新布局　跨足經紀人

事實上，許瑋甯早在幾年前便登記「祁煦有限公司」當負責人，經紀業務則長期與昔日凱渥經紀人合作。但隨著未來人生布局重新調整，她近期一邊與婚顧公司討論婚禮細節，一邊為公司徵才，據悉，已邀請曾與趙又廷、王力宏、蕭敬騰合作的經紀夥伴加入團隊。

自己當頭家／獨家！生子後事業魂爆發　許瑋甯找蕭敬騰團隊開公司

▲許瑋甯找了曾在蕭敬騰（右）和Summer（左）團隊的夥伴加入。

許瑋甯今年初邀邱澤一同現身春酒時，正式宣布與抓馬文化成立「時間軸製作所股份有限公司」，她擔任公司董事之一。過去以演員身分為主的她，此次跨界合作，希望能簽下具有潛力的新秀，並參與影視製作，打造更多不同可能。

自己當頭家／獨家！生子後事業魂爆發　許瑋甯找蕭敬騰團隊開公司

▲許瑋甯（左）和邱澤（右）曾扮裝化身《七龍珠》動漫人物，兩人私下頻率相當合拍。（翻攝自anno8o7 IG）

許瑋甯坦言，自組公司「單打獨鬥很辛苦」，如今能結合藝人、平台（Ztor）與內容故事，「就會形成順暢的工作SOP，每個人都能獲得不同資源。」與香港合作方的溝通，她更是親力親為，毫不假手他人。

外界覺得許瑋甯性格淡定，但她自認其實是個急性子：「工作有事需要溝通時，一定要立刻找到經紀人，不然會很焦慮。想做的事情就想馬上做，不能等。」自己當老闆顯然最妥當，不過，懷孕與成為母親後，她變得較以往沉穩。被問到忙碌工作初期會否影響哺乳，她說一切順其自然，不給自己過多壓力。

凍卵先不要　第二胎再等

日前許瑋甯透過公關公司正式公布婚期，據悉，邱澤在婚禮籌備上完全尊重她的想法，婚戒由兩人共同設計、量身訂製，別具意義。婚宴亦希望讓賓客盡興，也兼顧媒體採訪需求，達到雙贏。

自己當頭家／獨家！生子後事業魂爆發　許瑋甯找蕭敬騰團隊開公司

▲許瑋甯（右）和邱澤（左）的婚紗照相當甜蜜，也特別呈現生活感。（夏朵創意行銷提供）

日前許瑋甯接受王偉忠訪問時才苦笑說：「現在生活已經被填滿。」雖然是自然懷孕生子，但被詢問是否想「追生第二胎」或「凍卵」時，她忍不住笑回：「我先休息一下吧，孩子還小。」


自己當頭家／斜槓當老闆　女星自立門戶旗下都大咖
美照還要修／高齡產子火速復出　「沒濾鏡不修圖」許瑋甯照樣美得驚人
捕獲野生邱澤、許瑋甯　「夫妻互拍視角」太甜了

