高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！　網讚嘆：今晚還有一場欸

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣女團TWICE於22日在高雄舉行第一場演唱會，與超過5萬名粉絲嗨唱30多首歌曲，熱度爆棚。熱愛健身的隊長志效，今（23日）下午則在社群分享在高雄沿著輕軌慢跑的畫面，掀起討論。

▲志效沿著輕軌旁慢跑。（圖／翻攝自Instagram／_zyozyo）



志效今天更新一段沿著高雄輕軌慢跑的背影影片，她身穿全黑運動背心與緊身短褲，戴著白色帽子防曬，在晴朗藍天下維持配速奔跑，途中還回頭向鏡頭揮手，精神狀態顯得相當輕鬆自如。她也特別用繁體中文寫下：「今天的演出也已經準備好加油了」，展現滿滿元氣與對演出的投入。

▲▼志效擁有姣好身材。（圖／翻攝自Instagram／_zyozyo）



不少台灣粉絲將這則動態分享到Threads，驚嘆志效前一天開完高強度的演唱會，隔天還能慢跑的驚人體力，尤其今天晚上還有一場演唱會，「她昨天每一首都跳超賣力，今天還能跑步，我光坐著錄影就累到腰痛」、「這體力太強，晚上還要開唱耶」、「真的瘋掉，朴志效居然給我去晨跑」、「我們ONCE看演唱會都累癱，她還出去跑步」、「駁二變成晨跑景點了」、「不愧是運動擔當」。

TWICE此次是出道10 年來首次於高雄開唱，子瑜昨晚也開心告白：「我終於帶我成員們來到高雄了，我期待這一天很久了！」並拿出事先寫好的信件向粉絲表達心意。今（23日）晚間，TWICE將舉行第二場高雄場演唱會，氣氛預料持續火熱。