獨家／台灣ONCE登機巧遇Mina父母！家人背影超有愛「寵女暖舉」被認出

▲孫小姐特地返台追星。（圖／記者吳睿慈攝）



記者吳睿慈／高雄報導

南韓大勢女團TWICE 來到台灣舉辦專場演唱會，2天共吸引11萬人到場支持，更有海外的台灣ONCE飛回家鄉，一名孫小姐在日本留學，週五返台時，更與Mina父母同班飛機，由於父母穿著巡演衣服，她驚喜表示「當下覺得，哇，也有人跟我一樣飛台灣看TWICE ，後來才發現是Mina父母！」

▲ 廖先生、楊小姐把臉塗白，裝扮成週邊娃娃 。（圖／記者吳睿慈攝）



一位孫小姐從TWICE 出道初期就愛上9妞，她2024年第一次飛去日本看巡演，「想說快10周年了，那時候不知道有台灣場，想說跟朋友一起去日本看她們」，22日也有搶到票入場，她說「我有忍住不要哭」，覺得子瑜這一路走來不容易，看紀錄片時大哭，她笑喊「今天應該會滿好哭的吧，我有帶衛生紙。」

特別的是，孫小姐這趟是特別飛回來台灣，本身在大阪留學，週五飛回來時，還巧遇京都出身的Mina父母，她當時只有看見父母的背影，Mina父母很支持女兒，還穿上TWICE這次巡演的衣服，「我想說，哇，也有人跟我一樣飛台灣看TWICE ，後來才發現是Mina父母！」

也有一對高中友人廖先生、楊小姐把臉塗白，裝扮成週邊娃娃，廖先生連SAVELY的睫毛都畫出來，楊小姐則是表示自己是混血版，多賢與Mina娃娃的綜合版，打扮相當可愛。

被問到怎麼會想扮成娃娃？廖先生笑說，「我們看兩天，昨天很正常，今天想說扮醜。」最感動的部分是〈One spark⟩放煙火，氣氛超感動，也讓他們忍不住落淚。