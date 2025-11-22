《請回答1988》李美妍消失10年「驚喜現身」　網讚：仍是TOP演員氣質

記者張筱涵／綜合報導

南韓54歲實力派女演員李美妍（이미연）正式打破長達10年的空白期，驚喜登上《VOGUE Korea》12月號，以一系列氣場全開的高級畫報強勢回歸。雜誌於21日公開最新照片後，網友紛紛驚呼：「完全看不出 50 多歲」、「氣質還是頂級女演員等級」。

▲李美妍相隔10年現身大眾面前。（圖／翻攝自Instagram／voguekorea）



《VOGUE Korea》也興奮表示：「李美妍久違地站回鏡頭前，這是自2014年 tvN《花漾姐姐》團體寫真後，時隔11年的再次合作。」編輯團隊透露，即使多年未在螢光幕前露面，李美妍依舊保持著「不變的演員氣場」，鏡頭感強烈。

公開的照片中，李美妍時而披著皮衣搭配黑色蕾絲長洋裝，露出修長美腿，時而換上質感十足的全黑大衣與珠寶造型，眼神深邃、冷冽，另一組照片則以大帽子、盤髮造型呈現不同風格，展現優雅與成熟魅力，鏡頭前的自信神韻依舊如昔。李美妍也談到久違拍攝的心情：「時間真的過得好快，能再次和《VOGUE》合作，覺得非常開心。」

▲李美妍氣勢十足。（圖／翻攝自Instagram／voguekorea）



李美妍曾拍過《明成皇后》、《為愛瘋狂》和《請回答1988》等劇，以及《仙人掌旅館》、《颱風》等電影，自2016年主演電影《按讚情人》後便暫停演藝活動，期間幾乎完全未出現在大眾面前，讓影迷們十分想念，如今以頂級畫報形式回歸，再度展現凍齡美貌與獨特氣場，也讓外界期待她未來是否將重返戲劇或電影圈。