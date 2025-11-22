金馬獎／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身：很興奮

記者蔡宜芳／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚於臺北流行音樂中心盛大登場，紅毯現場星光熠熠。王品澔、何曼希、陳泰河及楊富江以遞獎大使的身分登上紅毯，而王品澔日前才捲入王子、粿粿不倫戀所衍生的風波，也成為關注焦點。

▲王品澔（右）參加金馬獎。（圖／記者林敬旻攝）

王品澔先前和王子、粿粿一同到美國遊玩，對方爆出婚外情風波後，他不僅被指是幫忙「打掩護」的一員，還遭爆與同行的人妻簡廷芮有私情，掀起網友熱議。

不過，雖然身陷風波之中，王品澔22日仍照常登上金馬獎紅毯，以一身全黑西裝現身。被問到從演員身分變成遞獎大使的感想，王品澔神情輕鬆地說：「很興奮，然後我自己有買了一個道具，就是調整我自己的儀態，就是我最近都在使用它，那今天希望地獎都可以順利。」心情似乎不受風波影響。

▲王品澔心情不受風波影響。（圖／記者林敬旻攝）

此前，簡廷芮的老公對於婚外情傳言，公開挺身護愛，強硬表示希望別再有不實謠言影響無辜受害者，「造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動」，並直言「鍵盤能殺人」。他也藉此貼文對愛妻溫情喊話，提及夫妻結婚五週年：「辛苦我們的五週年快樂！妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」，盼望謠言止於智者，以行動力挺妻子。