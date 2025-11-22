修杰楷閃兵遭起訴後「首露臉」！神隱1月喝喜酒 被她背後抱：愛你

記者潘慧中／綜合報導

修杰楷10月捲入閃兵爭議，遭拘提認罪後，他14日遭起訴求刑2年8月，引發社會輿論。近日格外掀起討論的是，在社群網站消失1個月後，他21日首度露臉了。

▲梧桐妹從背後擁抱修杰楷。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



之所以會現身，修杰楷是為了出席演員林映唯的婚禮。照片中，可以看到他身穿一套咖灰色西裝，搭配白襯衫與深色領帶，剪裁俐落，散發出成熟沉穩的魅力。

▲賈靜雯也和梧桐妹一起出席。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



而曝光這張照片的人，正是賈靜雯的大女兒梧桐妹。她21日穿著黑色平口洋裝，肩線挖空的設計小露性感。她的長髮微彎造型搭配齊瀏海，更加彰顯俏麗又可愛。

▲梧桐妹參加的是演員林映唯的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



梧桐妹從背後抱住修杰楷，開心說「愛你」，閉上眼睛的她笑得超甜。同場的人不只修杰楷，賈靜雯也和梧桐妹一起出席了。只見賈靜雯穿著一襲合身剪裁的長洋裝，方形領口勾勒出俐落鎖骨線條，裙身開衩設計使身形比例更顯修長，展現優雅又帶點性感的氣質。