11月25日星座運勢／雙魚獲利開始豐盛 射手感情心意相通靈犀
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：認真討好上司
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：資金周轉順利
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：對抗外來勢力
感情：珍惜眼前豔遇
財運：可以主動投資
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：慶祝名利雙收
感情：美好時光甜蜜
財運：大好光明時刻
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：逼退職場小人
感情：戀情進展順利
財運：財富自然增長
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：遺忘重要行程
感情：感情產生共鳴
財運：創造工藝價值
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：金牛
處女座 ♍
工作：踏實穩紮穩打
感情：呈現滿滿幸福
財運：金錢收支平衡
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：當心前輩陷害
感情：愛情有吸引力
財運：聚精會神工作
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：話多不如話少
感情：熱情洋溢浪漫
財運：擁有理財頭腦
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：遇到長官刁難
感情：得到情人重視
財運：獲利開始豐盛
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：自信迎接挑戰
感情：互相陪伴關懷
財運：完成階段投資
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：過勞想要休息
感情：伴侶更加支持
財運：財富投資得當
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：熬夜完成工作
感情：心意相通靈犀
財運：穩定持續賺錢
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
