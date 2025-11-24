11月24日星座運勢／水瓶財運掌握未來趨勢 雙魚展開感情新機會
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：對人和善熱情
感情：無限愛與包容
財運：掌握未來趨勢
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：射手
雙子座 ♊
工作：真誠尋求和解
感情：感情多彩多姿
財運：提高獲利盈利
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：做事拿捏分寸
感情：可望走上紅毯
財運：看準投資行情
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：交流獲得益處
感情：結識異性友人
財運：提升專業學習
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
金牛座 ♉
工作：工作進程穩定
感情：寬容對待問題
財運：資金穩定成長
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：天秤
處女座 ♍
工作：放鬆緩解壓力
感情：兩人甜美相愛
財運：謹慎理財工具
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：不要疾言厲色
感情：擁有共同夢想
財運：平衡損益得失
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：突破事業發展
感情：能夠接受對方
財運：審慎選擇方案
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：做事活力增加
感情：新的機會展開
財運：避免股票虧損
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：上班面帶微笑
感情：默契互動美好
財運：休息充電加油
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：計劃細節詳細
感情：照顧對方感受
財運：合理配置資產
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：金牛
射手座 ♐
工作：不錯創意想法
感情：流露情感之情
財運：賭運高小獲利
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
