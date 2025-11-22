遭酸影后不該是她！孫藝真同框「放閃玄彬人生四格」高EQ：我運氣好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神孫藝真日前與老公玄彬雙雙得到青龍獎影后、影帝殊榮，成為影壇史上第一組夫妻檔同屆拿下獎座的演員。然而，本是一件喜事，韓網評論卻不樂觀，由於孫藝真在《徵人啟弒》裡戲份不算多，典禮遭質疑公信力不足。但她態度正向，22日放閃與老公玄彬的人生四格，並高EQ致謝同片演員，一一致謝夥伴們，把沒講完的感言貼出，沒有被負面評論影響。

孫藝真、玄彬夫妻倆雙雙獲得影后與影帝獎座。



孫藝真奪得影后後沉澱幾日，22日再度發文坦言，對於拿下影后與人氣獎還是沒有實感，沒有想過自己會拿獎，因此感言沒有準備得很完全，希望透過貼文一一致謝，她正向地表示「《徵人啟弒》是我隔了許久再演的電影，也是結婚後第一部的回歸作，雖然我自己有很多的擔心，但能夠和導演朴贊郁、李炳憲前輩合作，我一心只想著跟著他們一起走下去就好。」

孫藝真沒有被負面評論影響，PO文致謝所有演員、工作人員的付出。



文裡，孫藝真點名致謝每位演員的付出，「名不虛傳的李炳憲前輩、擁有強大演技能量的李星民前輩、魅力無法估量的廉惠蘭姐姐，居然有這樣的面貌與演技表現力，還有讓人重新發掘魅力的朴喜洵，以及每位完美消化自己角色的前輩與後輩，不論是在演技方面還是人性方面，我都很喜愛大家，也很尊敬大家。」

除了感謝演員共同奮戰，孫藝真也沒忘記劇組工作人員的辛勞，致謝拍攝導演、照明導演、美術導演、妝造導演、服裝導演、音樂導演等人，「所有的工作人員（沒辦法一一提到真的很抱歉），多虧了你們在現場揮灑汗水，全力以赴，我所飾演的角色才能如此閃耀地存在著。」

孫藝真謙虛表示「是我運氣好」。



孫藝真謙虛表示：「是我運氣好，所以獲得這麼珍貴的獎，我不會把這份榮譽視為理所當然，會以更精彩的演技回報大家。謝謝。」PO文裡，她也首度貼出與玄彬婚後的同框照，老公甜蜜得摟著她的肩，與粉絲分享喜悅。